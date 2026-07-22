Арестович розкрив, яку роль для Драпатого вже підготували на Банковій

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович різко прокоментував призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних Сил України. Він заявив, що чергова зміна керівника армії свідчить про продовження політичної стратегії Банкової щодо перенесення відповідальності за проблеми війни на військове командування.

Володимир Зеленський та Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

На думку Арестовича, за чотири роки Україна отримала вже третього головнокомандувача, тоді як верховний головнокомандувач залишається незмінним. Він вважає, що подібна кадрова ротація дозволяє політичному керівництву дистанціюватися від найболючіших питань, пов'язаних із веденням війни.

Екс-радник стверджує, що після призначення Драпатій автоматично виявиться відповідальним у громадському сприйнятті за роботу територіальних центрів комплектування, скандали навколо підготовки військовослужбовців, корупційні розслідування у сфері оборонних закупівель та рішення на полі бою. При цьому, на його думку, реальні причини цих проблем є на рівні політичного керівництва держави.

Олексій Арестович також запропонував оцінювати подальшу долю нового головнокомандувача щодо того, яке місце він отримає в системі державної влади. За його словами, найближчим часом покаже, чи надасть президент Володимиру Зеленському новому керівнику ВСУ достатній політичний ресурс, чи той буде змушений самостійно вирішувати проблеми, що накопичилися.

Крім політичної оцінки Арестович звернув увагу і на юридичний аспект призначення. Він заявив, що чинне законодавство передбачає внесення кандидатури головнокомандувача міністра оборони, тоді як зараз відомство очолює виконувач обов'язків. На думку колишнього радника, це може спричинити питання щодо юридичної процедури призначення Михайла Драпатого.

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