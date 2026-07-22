Арестович раскрыл, какую роль для Драпатого уже подготовили на Банковой

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович резко прокомментировал назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Он заявил, что очередная смена руководителя армии свидетельствует о продолжении политической стратегии Банковой по переносу ответственности за проблемы войны на военное командование.

Владимир Зеленский и Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

По мнению Арестовича, за четыре года Украина получила уже третьего главнокомандующего, тогда как верховный главнокомандующий остается неизменным. Он считает, что подобная кадровая ротация позволяет политическому руководству дистанцироваться от наиболее болезненных вопросов, связанных с ведением войны.

Экс-советник утверждает, что после назначения Драпатый автоматически окажется ответственным в общественном восприятии за работу территориальных центров комплектования, скандалы вокруг подготовки военнослужащих, коррупционные расследования в сфере оборонных закупок и решения на поле боя. При этом, по его мнению, реальные причины этих проблем находятся на уровне политического руководства государства.

Алексей Арестович также предложил оценивать дальнейшую судьбу нового главнокомандующего по тому, какое место он получит в системе государственной власти. По его словам, ближайшее время покажет, предоставит ли президент Владимиру Зеленскому новому руководителю ВСУ достаточный политический ресурс или тот будет вынужден самостоятельно решать накопившиеся проблемы.

Кроме политической оценки, Арестович обратил внимание и на юридический аспект назначения. Он заявил, что действующее законодательство предусматривает внесение кандидатуры главнокомандующего министром обороны, тогда как сейчас ведомство возглавляет исполняющий обязанности. По мнению бывшего советника, это может вызвать вопросы относительно юридической процедуры назначения Михаила Драпатого.

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