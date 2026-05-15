Арестович приголомшив: що відбуваються за лаштунками декорацій “єдності” в Україні

В Україні скандал за скандалом — справи проти колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, шокуюче інтерв’ю колишньої прессекретарки президента Володимира Зеленського Юлії Мендель.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що в Україні відбувається великий парад лицемірства. За його словами, з новим корупційним скандалом та інтерв'ю Юлії Мендель у системі з'явилася тріщина, яку відразу почали зализувати “тисячі голів”.

“Громадськість трохи зазирнула за лаштунки декорацій, на яких написано “єдність”. “Тисячам голів, що говорять” добре відомо, що там відбувається, але вони вдають, що це не так, переконуючи інших, які тільки здогадуються. І проблема не в тому, що їх закликають зализувати ці тріщини, а в тому, що голови самі вишиковуються у чергу, щоб співати хвалебні оди владі”, — зауважив Арестович.

За його словами, багато хто з тих, хто ще недавно співав оди Єрмаку, сьогодні засуджують його.

“Роками ходили легенди у тому, що у країні всім заправляє Єрмак. Багато хто з тих, хто підтримував цю легенду, сьогодні закликає згуртуватися навколо президента. Зараз ми розуміємо точно — всім керує персонально Зеленський. Єрмак призначений цапом-відбувайлом, і вся ця історія більше схожа не на дії американців, а на внутрішньополітичні розбірки, в яких “соросята” хочуть посилити свій політичний вплив”, — пояснив ситуацію колишній радник.

Арестович зауважив, що існує склейка: Зеленський = Україна: який Зеленський — така і вся Україна. Однак, за його словами, це не так. І, зазначив він, “тисячі голів” вдень і вночі працюють на те, щоб утримувати людей воюючої країни в інфантильній позиції, нездатних розділити інтереси України, включаючи свої, та персональні інтереси Зеленського.

“І щось по-справжньому почне змінюватися в Україні лише тоді, коли українці почнуть це розділяти і говорити Україні — “Так”, а корупціонерам при владі, незалежно від прізвищ, дуже велике — “Ні”, — резюмував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді думають про справу проти Єрмака.



