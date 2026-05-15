Арестович ошеломил: что происходит за кулисами декораций "единства" в Украине

В Украине скандал за скандалом – дело против бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, шокирующее интервью бывшего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что в Украине проходит большой парад лицемерия. По его словам, с новым коррупционным скандалом и интервью Юлии Мендель в системе появилась трещина, которую сразу начали зализывать "тысяча голов".

"Общественность немного заглянула за кулисы декораций, на которых написано "единство". "Тысячам говорящих голов" хорошо известно, что там происходит, но они делают вид, что это не так, убеждая других, которые только догадываются. И проблема не в том, что их призывают зализывать эти трещины, а в том, что головы сами выстраиваются в очередь, чтобы петь хвалебные оды власти”, — отметил Арестович.

По его словам, многие из тех, кто еще недавно пел оды Ермаку, сегодня осуждают его.

"Годами ходили легенды о том, что в стране всем заправляет Ермак. Многие из тех, кто поддерживал эту легенду, сегодня призывают сплотиться вокруг президента. Сейчас мы понимаем точно — всем управляет персонально Зеленский. Ермак назначен козлом отпущения, и вся эта история больше похожа не на действия американцев, а на внутриполитические разборки, в которых "соросята" хотят усилить свое политическое влияние", — объяснил ситуацию бывший советник.

Арестович отметил, что существует склейка: Зеленский = Украина: какой Зеленский – такова и вся Украина. Однако, по его словам, это не так. И, уточнил он, "тысячи голов" день и ночь работают на то, чтобы удерживать людей воюющей страны в инфантильной позиции, неспособных разделить интересы Украины, включая свои, и персональные интересы Зеленского.

"И что-то по-настоящему начнет меняться в Украине только тогда, когда украинцы начнут это разделять и говорить Украине — "Да", а коррупционерам у власти, независимо от фамилий, очень большое — "Нет", — резюмировал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде думают о деле против Ермака.



