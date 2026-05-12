Антикорупціонери зробили Зеленському царський подарунок: до чого тут підозра Єрмаку

Колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку оголосили про підозру. НАБУ і САП прийшли до нього в рамках справи "Мідас", про злочинне угрупування, що крало гроші на "шлагбаумах" і державних структурах всюди, де дотягувалось. З цих грошей у Єрмака будувався маєток в козинській "Династії". Про це розповів політичний оглядач, журналіст Юрій Ніколов.

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

"Фактично, антикорупціонери зробили Зеленському царський подарунок. Вони зробили все, щоб Єрмак більше не розглядався притомними людьми, як джерело впливу на вертикаль влади. Щоб більше до нього не бігали з проханням зарішать податкову пільгу чи призначення чєловєчька. Щоб його порад більше не слухали і трубку на нього знімала якомога рідше і тільки адвокати. Щоб люди перестали ламати голову ким є Єрмак для Зеленського. Щоб він остаточно став колишнім. Нехай злочинним, але минулим. Щоб настояще і майбутнє стало іншим", – зазначив журналіст.

Він продовжує, звісно, завжди є можливість упоротись в "хєралисого я буду підкорятись внєшнєму управлєнію", але хоч іноді треба згадувати, що не держава для тебе, а ти для країни.

"Не ми твої люди, а ти один з нас. Бо рано чи пізно це розуміння прийде в ощущєніях. І не таких інтелігентних і законних як справа НАБУ і САП", – зауважив Юрій Ніколов.

Варто зазначити, правоохоронці офіційно не називали імені підозрюваного, проте ЗМІ з посиланням на джерела відразу повідомили, що йдеться саме про нього. Чиновник може бути причетний до масштабної схеми з відмиванням грошей.

Санкція статті, за якою йому оголосили підозру, передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна та забороною обіймати певні посади протягом трьох років. Наразі тривають процесуальні дії.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що все відбувається біля Палацу спорту.



