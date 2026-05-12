Антикоррупционеры сделали Зеленскому царский подарок: к чему здесь подозрение Ермаку

Бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. НАБУ и САП пришли к нему в рамках дела "Мидас", о преступной группировке, воровавшей деньги на "шлагбаумах" и государственных структурах повсюду, где дотягивалось. Из этих денег у Ермака строилось имение в козинской Династии. Об этом рассказал политический обозреватель, журналист Юрий Николов.
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
Он продолжает, конечно, всегда есть возможность управиться в "хералисого, я буду подчиняться внешнему управлению", но хотя иногда надо вспоминать, что не государство для тебя, а ты для страны.
Стоит отметить, что правоохранители официально не называли имени подозреваемого, однако СМИ со ссылкой на источники сразу сообщили, что речь идет именно о нем. Чиновник может быть причастен к масштабной схеме с отмыванием денег.
Санкция статьи, по которой ему было объявлено подозрение, предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. В настоящее время продолжаются процессуальные действия.
Читайте на портале "Комментарии" — вечер понедельника принес неожиданную новость — сообщают, что у бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака детективы НАБУ проводят следственные действия.
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что все происходит у Дворца спорта.