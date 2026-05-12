Антикоррупционеры сделали Зеленскому царский подарок: к чему здесь подозрение Ермаку

Бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. НАБУ и САП пришли к нему в рамках дела "Мидас", о преступной группировке, воровавшей деньги на "шлагбаумах" и государственных структурах повсюду, где дотягивалось. Из этих денег у Ермака строилось имение в козинской Династии. Об этом рассказал политический обозреватель, журналист Юрий Николов.

"Фактически, антикоррупционеры сделали Зеленскому царский подарок. Они сделали все, чтобы Ермак больше не рассматривался сознательными людьми, как источник влияния на вертикаль власти. Чтобы больше к нему не бегали с просьбой прирешать налоговую льготу или назначение человека. Чтобы его советов больше не слушали и трубку на него снимала пореже и только адвокаты. Чтобы люди перестали ломать голову, кем является Ермак для Зеленского. Чтобы он окончательно стал прежним. Пусть преступным, но прошлым. Чтобы настоящее и будущее стало другим", – отметил журналист.

Он продолжает, конечно, всегда есть возможность управиться в "хералисого, я буду подчиняться внешнему управлению", но хотя иногда надо вспоминать, что не государство для тебя, а ты для страны.

"Не мы твои люди, ты один из нас. Ибо рано или поздно это понимание придет в ощущениях. И не таких интеллигентных и законных, как дело НАБУ и САП", – заметил Юрий Николов.

Стоит отметить, что правоохранители официально не называли имени подозреваемого, однако СМИ со ссылкой на источники сразу сообщили, что речь идет именно о нем. Чиновник может быть причастен к масштабной схеме с отмыванием денег.

Санкция статьи, по которой ему было объявлено подозрение, предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. В настоящее время продолжаются процессуальные действия.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что все происходит у Дворца спорта.




