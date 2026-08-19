Адвокат Ірини Мудрої відреагував на інформацію про її затримання

Інформація про затримання колишньої заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої не відповідає дійсності. Про це заявив її адвокат Артем Крикун-Труш після повідомлень народного депутата Олексія Гончаренка.

Ірина Мудра. Фото з відкритих джерел

Раніше Гончаренко заявив, що Мудру нібито затримали детективи НАБУ і вона перебуває на слідчих діях. За його словами, наступну ніч колишня посадовиця мала провести у слідчому ізоляторі.

Однак адвокат Мудрої цю інформацію спростував. За його словами, 19 серпня у неї майже весь день тривали обшуки, які вже завершилися.

"Зараз вона разом з адвокатами вивчає матеріали підозри та клопотання про обрання запобіжного заходу", — повідомив Крикун-Труш.

Він також уточнив, що детективи НАБУ вручили Мудрій повідомлення про підозру. Однак затримання не проводили. Правоохоронці здійснили два обшуки на двох об’єктах.

Що відомо про операцію "Форест Гамп"

Слідчі дії щодо Мудрої відбулися на тлі масштабної операції НАБУ та САП під назвою "Форест Гамп". За даними правоохоронців, розслідування стосується діяльності організованої групи, до якої могли входити чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу президента та інші особи.

Один з ключових епізодів справи пов’язаний з легалізацією 150 млн гривень готівки. За версією слідства, кошти проводили через рахунки підконтрольних компаній, після чого їх використали для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас". У межах операції слідчі також провели дії у народного депутата Вадима Столара та Ірини Мудрої.

На тлі розслідування президент Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.

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