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Адвокат Ирины Мудрой отреагировал на информацию о ее задержании

Адвокат Ирины Мудрой опроверг слухи о ее задержании. Детективы НАБУ вручили экс-должности ОП подозрение

19 августа 2026, 19:45
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Slava Kot

Информация о задержании бывшего заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Мудрой не соответствует действительности. Об этом заявил ее адвокат Артем Крикун-Труш после сообщений народного депутата Алексея Гончаренко.

Адвокат Ирины Мудрой отреагировал на информацию о ее задержании

Ирина Мудра. Фото из открытых источников

Ранее Гончаренко заявил, что Мудрую якобы задержали детективы НАБУ, и она находится на следственных действиях. По его словам, следующую ночь бывшая должностница должна была провести в следственном изоляторе.

Однако адвокат Мудрой эту информацию опроверг. По его словам, 19 августа у нее почти весь день продолжались обыски, которые уже завершились.

"Сейчас она вместе с адвокатами изучает материалы подозрения и ходатайства об избрании меры пресечения", — сообщил Крикун-Труш.

Он также уточнил, что детективы НАБУ вручили Мудрому сообщение о подозрении. Однако задержание не производили. Правоохранители провели два обыска на двух объектах.

Что известно об операции "Форест Гамп"

Следственные действия в отношении Мудрой прошли на фоне масштабной операции НАБУ и САП под названием "Форест Гамп". По данным правоохранителей, расследование касается деятельности организованной группы, в которую могли входить действующие и бывшие народные депутаты, чиновники Офиса президента и другие лица.

Один из ключевых эпизодов дела связан с легализацией 150 млн гривен наличных денег. По версии следствия, средства проводили через счета подконтрольных компаний, после чего они были использованы для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас". В рамках операции следователи также провели действия у народного депутата Вадима Столара и Ирины Мудрой.

На фоне расследования президент Владимир Зеленский уволил Мудру с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько за год потратила на платья и украшения экс-замглавы ОП Ирина Мудра.



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