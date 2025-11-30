Зустріч США та України у Флориді: переговори входять у критичну фазу

Суспільне повідомляє, що переговори між делегаціями України та США у Флориді завершилися після майже двох годин обговорень. Заступник міністра закордонних справ Кислиця охарактеризував зустріч як змістовну та наразі конструктивну. З американського боку спецпредставник Віткофф також назвав діалог позитивним і підтвердив, що вже завтра вирушає до Москви — зустріч із Путіним запланована на вівторок.

Переговори США та України у Флориді

За даними The Wall Street Journal, що посилається на американського чиновника, у рамках переговорів обговорювалися кілька чутливих тем. Серед них — графік проведення виборів в Україні та питання потенційного обміну територіями з Росією. Це один із ключових пунктів, який викликає найбільше суперечок як у Києві, так і у Вашингтоні.

Окрім цього, сторони торкнулися й інших блоків, які досі залишаються невирішеними між Білим домом та українською владою. Йдеться про норми та умови запропонованої США моделі мирної угоди, щодо яких країни намагаються знайти спільний підхід перед наступним дипломатичним раундом.

Переговори у Флориді можуть визначити подальшу траєкторію дипломатичних кроків між Україною, США та Росією, адже американська сторона готується вести аналогічні розмови у Москві найближчими днями.

