Встреча США и Украины во Флориде: переговоры вступают в критическую фазу

Общественное сообщает, что переговоры между делегациями Украины и США во Флориде завершились после двух часов обсуждений. Заместитель министра иностранных дел Кислица охарактеризовал встречу как содержательную и сейчас конструктивную. С американской стороны спецпредставитель Виткофф также назвал диалог положительным и подтвердил, что уже завтра отправляется в Москву – встреча с Путиным запланирована на вторник.

Переговоры США и Украины во Флориде

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на американского чиновника, в рамках переговоров обсуждались несколько чувствительных тем. Среди них график проведения выборов в Украине и вопрос потенциального обмена территориями с Россией. Это один из ключевых пунктов, который вызывает больше споров как в Киеве, так и в Вашингтоне.

Кроме этого, стороны затронули и другие блоки, которые до сих пор остаются нерешенными между Белым домом и украинскими властями. Речь идет о нормах и условиях предложенной США модели мирного соглашения, по которым страны пытаются найти общий подход перед следующим дипломатическим раундом.

Переговоры во Флориде могут определить дальнейшую траекторию дипломатических шагов между Украиной, США и Россией, ведь американская сторона готовится вести аналогичные разговоры в Москве в ближайшие дни.

