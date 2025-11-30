logo

BTC/USD

91442

ETH/USD

3036.63

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Встреча США и Украины во Флориде: переговоры вступают в критическую фазу
commentss НОВОСТИ Все новости

Встреча США и Украины во Флориде: переговоры вступают в критическую фазу

Во Флориде состоялась почти двухчасовая встреча украинской и американской делегаций, которая стала очередным этапом переговоров по условиям предложенного мирного соглашения США

30 ноября 2025, 19:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Общественное сообщает, что переговоры между делегациями Украины и США во Флориде завершились после двух часов обсуждений. Заместитель министра иностранных дел Кислица охарактеризовал встречу как содержательную и сейчас конструктивную. С американской стороны спецпредставитель Виткофф также назвал диалог положительным и подтвердил, что уже завтра отправляется в Москву – встреча с Путиным запланирована на вторник.

Встреча США и Украины во Флориде: переговоры вступают в критическую фазу

Переговоры США и Украины во Флориде

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на американского чиновника, в рамках переговоров обсуждались несколько чувствительных тем. Среди них график проведения выборов в Украине и вопрос потенциального обмена территориями с Россией. Это один из ключевых пунктов, который вызывает больше споров как в Киеве, так и в Вашингтоне.

Кроме этого, стороны затронули и другие блоки, которые до сих пор остаются нерешенными между Белым домом и украинскими властями. Речь идет о нормах и условиях предложенной США модели мирного соглашения, по которым страны пытаются найти общий подход перед следующим дипломатическим раундом.

Переговоры во Флориде могут определить дальнейшую траекторию дипломатических шагов между Украиной, США и Россией, ведь американская сторона готовится вести аналогичные разговоры в Москве в ближайшие дни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса совместно с начальником Генерального штаба работают над новым подходом к распределению новобранцев между боевыми бригадами. Речь идет о том, чтобы каждая бригада получала четко определенное и прогнозируемое количество личного состава, а не жило в режиме постоянной неопределенности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/TCH_channel/204612
Теги:

Новости

Все новости