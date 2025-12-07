Золкін розкрив нові шокуючі факти: нардепка виступала проти корупції і в той же день вимагала хабар

Журналіст Володимир Золкін оприлюднив чергові докази щодо народної депутатки Анни Скороход, яку НАБУ підозрює у вимаганні 250 тисяч доларів хабаря у підприємця. За його словами, у день, коли нібито відбувалося вимагання, Скороход виступала у Верховній Раді в тому самому одязі й прикрасах, заявляючи з трибуни, що "крадії заходять у стіни парламенту".

Золкін про Анну Скороход

На відео, оприлюднених Золкіним, перше демонструє виступ нардепки 4 вересня, де вона обурюється корупцією. Друге показує її розмову з підприємцем, у якій, за версією слідства, вона вимагає неправомірну вигоду.

Після обшуків у її помешканні Скороход публічно заявила, що матеріали НАБУ є "фейком", а грошей у неї нібито не вилучали. Скандалу додали іронічні деталі, зазначені Золкіним, — наприклад, твердження депутатки, що вона "не п’є джин".

Журналіст також нагадав, що передвиборча програма Скороход містила обіцянки про "обов’язкову конфіскацію майна в корупціонерів" та посилення відповідальності за корупційні злочини. Золкін оприлюднив і архівні відео з телеканалу Мураєва, де нардепка підіймала теми проросійської риторики.

До захисту Скороход публічно долучилася Маша Барабаш, відома критикою антикорупційних органів. На це Золкін звернув увагу як на показовий приклад того, як "антикорупційні активістки" підтримують фігурантку у справі про вимагання.

У матеріалі підкреслюється: НАБУ підозрює Скороход у керівництві організованою групою, яка вимагала хабар у великому розмірі. Справу продовжують розслідувати.

