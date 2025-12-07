logo_ukra

BTC/USD

89514

ETH/USD

3020.93

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Золкін розкрив нові шокуючі факти: нардепка виступала проти корупції і в той же день вимагала хабар
commentss НОВИНИ Всі новини

Золкін розкрив нові шокуючі факти: нардепка виступала проти корупції і в той же день вимагала хабар

Журналіст Володимир Золкін оприлюднив відео та матеріали, що викривають нардепку Анну Скороход, яку підозрюють у вимаганні хабаря в той самий день, коли вона з трибуни Ради виступала проти корупціонерів

7 грудня 2025, 16:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналіст Володимир Золкін оприлюднив чергові докази щодо народної депутатки Анни Скороход, яку НАБУ підозрює у вимаганні 250 тисяч доларів хабаря у підприємця. За його словами, у день, коли нібито відбувалося вимагання, Скороход виступала у Верховній Раді в тому самому одязі й прикрасах, заявляючи з трибуни, що "крадії заходять у стіни парламенту".

Золкін розкрив нові шокуючі факти: нардепка виступала проти корупції і в той же день вимагала хабар

Золкін про Анну Скороход

На відео, оприлюднених Золкіним, перше демонструє виступ нардепки 4 вересня, де вона обурюється корупцією. Друге показує її розмову з підприємцем, у якій, за версією слідства, вона вимагає неправомірну вигоду.

Після обшуків у її помешканні Скороход публічно заявила, що матеріали НАБУ є "фейком", а грошей у неї нібито не вилучали. Скандалу додали іронічні деталі, зазначені Золкіним, — наприклад, твердження депутатки, що вона "не п’є джин".

Журналіст також нагадав, що передвиборча програма Скороход містила обіцянки про "обов’язкову конфіскацію майна в корупціонерів" та посилення відповідальності за корупційні злочини. Золкін оприлюднив і архівні відео з телеканалу Мураєва, де нардепка підіймала теми проросійської риторики.

До захисту Скороход публічно долучилася Маша Барабаш, відома критикою антикорупційних органів. На це Золкін звернув увагу як на показовий приклад того, як "антикорупційні активістки" підтримують фігурантку у справі про вимагання.

У матеріалі підкреслюється: НАБУ підозрює Скороход у керівництві організованою групою, яка вимагала хабар у великому розмірі. Справу продовжують розслідувати.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Андрій Коваленко прокоментував ситуацію під Покровськом, де оприлюднені кадри з позицій, завалених тілами російських військових. На його думку, такі втрати свідчать, що кількісна перевага піхоти вже не гарантує успіху в умовах сучасної технологічної війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/volodymyrzolkin/20971
Теги:

Новини

Всі новини