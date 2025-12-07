Золкин раскрыл новые шокирующие факты: нардепка выступала против коррупции и в тот же день потребовала взятку

Журналист Владимир Золкин обнародовал очередные доказательства народной депутатке Анны Скороход, которую НАБУ подозревает в требовании 250 тысяч долларов взятки у предпринимателя. По его словам, в день, когда якобы происходило вымогательство, Скороход выступала в Верховной Раде в той же одежде и украшениях, заявляя с трибуны, что "воры заходят в стены парламента".

Золкін про Анну Скороход

На видео, обнародованном Золкиным, первое демонстрирует выступление нардепки 4 сентября, где она возмущается коррупцией. Второе показывает ее разговор с предпринимателем, в котором, по версии следствия, он требует неправомерной выгоды.

После обысков в ее доме Скороход публично заявила, что материалы НАБУ являются "фейком", а денег у нее якобы не изымали. Скандалу добавили иронические детали, указанные Золкиным, например, утверждение депутата, что она "не пьет джин".

Журналист также напомнил, что предвыборная программа Скороход содержала обещания об "обязательной конфискации имущества у коррупционеров" и усилении ответственности за коррупционные преступления. Золкин обнародовал и архивные видео с телеканала Мураева, где нардепка поднимала тему пророссийской риторики.

К защите Скорохода публично присоединилась Маша Барабаш, известная критикой антикоррупционных органов. На это Золкин обратил внимание как на показательный пример того, как "антикоррупционные активистки" поддерживают фигурантку по делу о вымогательстве.

В материале подчеркивается: НАБУ подозревает Скороход в руководстве организованной группой, требовавшей взятку в большом размере. Дело продолжают расследовать.

Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию под Покровском, где обнародованы кадры с позиций, заваленных телами российских военных. По его мнению, такие потери свидетельствуют о том, что количественное преимущество пехоты уже не гарантирует успеха в условиях современной технологической войны. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что