Зміна запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову не означає його виправдання, - генпрокурор

Зміна запобіжного заходу не означає виправдання підозрюваних.
Так генпрокурор Руслан Кравченко прокоментував рішення суду про вихід з-під арешту детектива НАБУ Магамедрасулова.
Руслан Кравченко (фото з відкритих джерел)
"Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить
хто винен, а хто — ні", — зазначив генеральний прокурор.
Він додав, що останні кілька днів бачить хвилю маніпуляцій
навколо цієї теми. Але підкреслив, що прокуратура не працює і не буде працювати
під тиском.
"Прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми
для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом.
Це рішення приймалося не у соцмережах. І не в кабінетах "громадських діячів". А
в рамках кримінального процесу. Після повідомлення про
підозру, слідчий суддя обрав запобіжний захід — тримання
під вартою", — заявив Кравченко.
Також він підкреслив, що згодом ймовірність перешкоджання
слідству з боку підозрюваних зменшилася. Тому прокурори звернулися до суду про помʼякшення
запобіжного заходу.
Окремо генеральний прокурор прокоментував угоду зі слідством
народного депутата від забороненої "ОПЗЖ" Христенка: "Її не можна оприлюднювати
зараз — вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки.
Але я скажу одне чітко: в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів.
У ній немає жодного зв’язку з операцією "Мідас". Факти, які у ній відображені, відбулися
задовго до будь-яких нинішніх подій".
Висловився Руслан Кравченко і щодо критики на свою адресу.
"Найгучніші звинувачення сьогодні лунають від обвинувачених
та підозрюваних у кримінальних провадженнях. І це виглядає не як "боротьба за правду".А як спроба створити інформаційний тиск на прокурорів,
слідство та суд і маніпулювати, прикриваючись
"громадською думкою". Моя позиція проста: прокурори
виконують норми закону; суд встановлює вину або невинуватість; а соцмережі — не
майданчик для шантажу правоохоронної та судової систем", — додав він.
