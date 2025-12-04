logo_ukra

Зміна запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову не означає його виправдання, - генпрокурор
commentss НОВИНИ Всі новини

Зміна запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову не означає його виправдання, - генпрокурор

Руслан Кравченко прокоментував рішення суду про вихід з-під арешту детектива НАБУ Магамедрасулова.

4 грудня 2025, 22:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Зміна запобіжного заходу не означає виправдання підозрюваних. Так генпрокурор Руслан Кравченко прокоментував рішення суду про вихід з-під арешту детектива НАБУ Магамедрасулова. 

Зміна запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову не означає його виправдання, - генпрокурор

Руслан Кравченко (фото з відкритих джерел)

 "Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить хто винен, а хто — ні", — зазначив генеральний прокурор. 

 Він додав, що останні кілька днів бачить хвилю маніпуляцій навколо цієї теми. Але підкреслив, що прокуратура не працює і не буде працювати під тиском.

 "Прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом. Це рішення приймалося не у соцмережах. І не в кабінетах "громадських діячів". А в рамках кримінального процесу. Після повідомлення про  підозру, слідчий суддя обрав запобіжний захід — тримання під вартою", — заявив Кравченко. 

 Також він підкреслив, що згодом ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних зменшилася. Тому прокурори звернулися до суду про помʼякшення запобіжного заходу.

 Окремо генеральний прокурор прокоментував угоду зі слідством народного депутата від забороненої "ОПЗЖ" Христенка: "Її не можна оприлюднювати зараз — вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки. Але я скажу одне чітко: в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів. У ній немає жодного зв’язку з операцією "Мідас". Факти, які у ній відображені, відбулися задовго до будь-яких нинішніх подій".

 Висловився Руслан Кравченко і щодо критики на свою адресу. 

"Найгучніші звинувачення сьогодні лунають від обвинувачених та підозрюваних у кримінальних провадженнях. І це виглядає не як "боротьба за правду".А як спроба створити інформаційний тиск на прокурорів, слідство та суд  і маніпулювати, прикриваючись  "громадською думкою". Моя позиція проста: прокурори виконують норми закону; суд встановлює вину або невинуватість; а соцмережі — не майданчик для шантажу правоохоронної та судової систем", — додав він.



