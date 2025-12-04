Изменение меры детектива НАБУ Магамедрасулова не означает его оправдания, - генпрокурор

Изменение меры пресечения не означает оправдания подозреваемых. Так, генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал решение суда о выходе из-под ареста детектива НАБУ Магамедрасулова.

Руслан Кравченко (фото из открытых источников)

"Следствие продолжается, и только после его окончания суд установит кто виноват, а кто нет", — отметил генеральный прокурор.

Он добавил, что в последние несколько дней видит волну манипуляций вокруг этой темы. Но подчеркнул, что прокуратура не работает и не будет работать под давлением.

"Прокуроры признали собранные следователями доказательства достаточными для сообщения о подозрении в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием. Это решение принималось не в соцсетях. И не в кабинетах "общественных деятелей". А в рамках криминального процесса. После сообщения о подозрение, следователь судья избрал меру пресечения — содержание под стражей", — заявил Кравченко.

Также он подчеркнул, что впоследствии вероятность препятствования следствию со стороны подозреваемых снизилась. Поэтому прокуроры обратились в суд о смягчении меры пресечения.

Отдельно генеральный прокурор прокомментировал соглашение со следствием народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ" Христенко: "Ее нельзя обнародовать сейчас — содержит данные, связанные с безопасностью подозреваемого и вопросами нацбезопасности. Но я скажу одно ясно: в соглашении нет упоминаний о руководстве антикоррупционных органов. В ней нет никакой связи с операцией "Мидас". Факты, отраженные в ней, произошли задолго до любых нынешних событий".

Высказался Руслан Кравченко и по поводу критики в свой адрес.

"Самые громкие обвинения сегодня раздаются от обвиняемых и подозреваемых в уголовных производствах. И это выглядит не как "борьба за правду". А как попытка оказать информационное давление на прокуроров, следствие и суд и манипулировать, прикрываясь "общественным мнением". Моя позиция проста: прокуроры выполняют нормы закона; суд устанавливает вину или невиновность; а соцсети – не площадка для шантажа правоохранительной и судебной систем", — добавил он.