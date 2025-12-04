Изменение меры детектива НАБУ Магамедрасулова не означает его оправдания, - генпрокурор

Рубрики
Лиля Воробьева
Изменение меры пресечения не означает оправдания подозреваемых. Так, генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал решение суда о выходе из-под ареста детектива НАБУ Магамедрасулова.
Руслан Кравченко (фото из открытых источников)
Он добавил, что в последние несколько дней видит волну манипуляций вокруг этой темы. Но подчеркнул, что прокуратура не работает и не будет работать под давлением.
Также он подчеркнул, что впоследствии вероятность препятствования следствию со стороны подозреваемых снизилась. Поэтому прокуроры обратились в суд о смягчении меры пресечения.
Отдельно генеральный прокурор прокомментировал соглашение со следствием народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ" Христенко: "Ее нельзя обнародовать сейчас — содержит данные, связанные с безопасностью подозреваемого и вопросами нацбезопасности. Но я скажу одно ясно: в соглашении нет упоминаний о руководстве антикоррупционных органов. В ней нет никакой связи с операцией "Мидас". Факты, отраженные в ней, произошли задолго до любых нынешних событий".
Высказался Руслан Кравченко и по поводу критики в свой адрес.