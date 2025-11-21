ЗМІ: У Порошенка пропонують голосування за бюджет і невтручання в мирні перемовини в обмін на крісло прем’єра

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Корупційний скандал викликав хвилю невдоволення та критики у Верховній Раді. Нардепи вимагають відставки уряду, формування коаліції і хочуть отримати деякі політичні дивіденди.
Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел
Пропозиція зробити Петра Порошенка прем’єром в обмін на голоси “Євросолідарності” за бюджет-2026 та непровокування політичної кризи і невтручання у мирні перемовини – принизливий шантаж українців та, особливо, військових, пише видання “ТСН”. За даним ЗМІ, ключова вимога Порошенка та його фракції полягає в отриманні крісла прем'єра в обмін на розблокування трибуни та голосування за бюджет-2026. Також Порошенко хоче, щоб були зняті санкції та закрита справа про держзраду. Інакше, як зазначає ЗМІ, нардепи його фракції не підтримають бюджет та мирні переговори.
Останніми днями, як пише видання, Порошенко активно розгойдує ситуацію в парламенті, блокуючи трибуну і закликаючи до відставки уряду. При цьому політик намагається виставити себе “рятівником” країни, використовуючи гучні публічні заяви та шантаж влади.
Журналісти зауважують, що поведінка Порошенка не має нічого спільного з “національним порятунком”, про який він говорить публічно.
Однак подібні заяви шантаж у момент, коли держава готує бюджет і веде складні міжнародні переговори, як пише ЗМІ, свідчить про готовність політика ставити власні інтереси вище за національні — навіть попри загрозу внутрішньої політичної кризи та ризики для оборонного фінансування.
Видання нагадало, що команда нардепа Петра Порошенка масовано розміщує публікації в медіа, аби спростувати його участь у створенні партії регіонів Януковича, яка призвела до масових розстрілів на Майдані у 2014 році. Таким чином в політика намагаються "відбілити" його до Дня Гідності та Свободи.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, Порошенко спробував піаритись у День української мови.