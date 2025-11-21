ЗМІ: У Порошенка пропонують голосування за бюджет і невтручання в мирні перемовини в обмін на крісло прем’єра

Корупційний скандал викликав хвилю невдоволення та критики у Верховній Раді. Нардепи вимагають відставки уряду, формування коаліції і хочуть отримати деякі політичні дивіденди.

Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Пропозиція зробити Петра Порошенка прем’єром в обмін на голоси “Євросолідарності” за бюджет-2026 та непровокування політичної кризи і невтручання у мирні перемовини – принизливий шантаж українців та, особливо, військових, пише видання “ТСН”. За даним ЗМІ, ключова вимога Порошенка та його фракції полягає в отриманні крісла прем'єра в обмін на розблокування трибуни та голосування за бюджет-2026. Також Порошенко хоче, щоб були зняті санкції та закрита справа про держзраду. Інакше, як зазначає ЗМІ, нардепи його фракції не підтримають бюджет та мирні переговори.

Останніми днями, як пише видання, Порошенко активно розгойдує ситуацію в парламенті, блокуючи трибуну і закликаючи до відставки уряду. При цьому політик намагається виставити себе “рятівником” країни, використовуючи гучні публічні заяви та шантаж влади.

“Цей тиждень Порошенко активізувався на повну. Перейшов із захисту до атаки. Цей цукровий важковаговик блокував трибуну Ради з плакатами та вереском. Не хотів відставки двох міністрів, а вимагав крові і “весь уряд — у відставку!”, — пише видання.

Журналісти зауважують, що поведінка Порошенка не має нічого спільного з “національним порятунком”, про який він говорить публічно.

“Новояз Порошенка у його заявах вражає. Він начебто каже про “діалог національного порятунку”, а його мовою це означає “поторгуватися за свої шкурняки, поки країну намагаються розірвати ззовні”; “питання довіри фронту до тилу” означає “треба переписати ще декілька мільйонів на синів, які ховаються у Лондоні”; “ключовими словами нашого плану є довіра, справедливість і відповідальність” — у перекладі з рошенівської на українську: “зніміть з мене санкції, закрийте статтю про держзраду і дайте прем'єра, інакше я вам такі мирні переговори влаштую”. Ось і весь “план” Петра”, — пише видання.

Однак подібні заяви шантаж у момент, коли держава готує бюджет і веде складні міжнародні переговори, як пише ЗМІ, свідчить про готовність політика ставити власні інтереси вище за національні — навіть попри загрозу внутрішньої політичної кризи та ризики для оборонного фінансування.

Видання нагадало, що команда нардепа Петра Порошенка масовано розміщує публікації в медіа, аби спростувати його участь у створенні партії регіонів Януковича, яка призвела до масових розстрілів на Майдані у 2014 році. Таким чином в політика намагаються "відбілити" його до Дня Гідності та Свободи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, Порошенко спробував піаритись у День української мови.