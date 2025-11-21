СМИ: У Порошенко предлагают голосование за бюджет и невмешательство в мирные переговоры в обмен на кресло премьера

Коррупционный скандал вызвал волну недовольства и критики в Верховной Раде. Нардепы требуют отставки правительства, формирования коалиции и хотят получить некоторые политические дивиденды.

Предложение сделать Петра Порошенко премьером в обмен на голоса "Евросолидарности" за бюджет-2026 и непровоцирование политического кризиса и невмешательство в мирные переговоры — унизительный шантаж украинцев и, особенно военных, пишет издание "ТСН". По данным СМИ, ключевое требование Порошенко и его фракции состоит в получении кресла премьера в обмен на разблокировку трибуны и голосование за бюджет-2026. Также Порошенко хочет, чтобы были сняты санкции и закрыто дело о госизмене. В противном случае, как отмечает СМИ, нардепы его фракции не поддержат бюджет и мирные переговоры.

В последние дни, как пишет издание, Порошенко активно раскачивает ситуацию в парламенте, блокируя трибуну и призывая к отставке правительства. При этом политик пытается выставить себя спасителем страны, используя громкие публичные заявления и шантаж власти.

"Эта неделя Порошенко активизировался по полной. Перешел с защиты к атаке. Этот сахарный тяжеловес блокировал трибуну Рады с плакатами и визгом. Не хотел отставки двух министров, а требовал крови и "все правительство — в отставку!", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что поведение Порошенко не имеет ничего общего с "национальным спасением", о котором он говорит публично.

"Новояз Порошенко в его заявлениях впечатляет. Он вроде бы говорит о "диалоге национального спасения", а на его языке это значит "поторговаться за свои шкурняки, пока страну пытаются разорвать извне"; "вопрос доверия фронта к тылу" означает "надо переписать еще несколько миллионов на сыновей, скрывающихся в Лондоне"; "ключевыми словами нашего плана есть доверие, справедливость и ответственность" — в переводе с рошеневского на украинский: "снимите с меня санкции, закройте статью о госизмене и дайте премьера, иначе я вам такие мирные переговоры устрою". Вот и весь план Петра, — пишет издание.

Однако подобные заявления шантаж в момент, когда государство готовит бюджет и ведет сложные международные переговоры, как пишет СМИ, свидетельствует о готовности политика ставить собственные интересы выше национальных — даже несмотря на угрозу внутреннего политического кризиса и риски для оборонного финансирования.

Издание напомнило, что команда нардепа Петра Порошенко массированно размещает публикации в медиа, чтобы опровергнуть его участие в создании партии регионов Януковича, приведшей к массовым расстрелам на Майдане в 2014 году. Таким образом, в политика пытаются "отбелить" его ко Дню Достоинства и Свободы.

