Железняк зробив шокуюче припущення стосовно оточення Міндіча

Ткачова Марія
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що під час аналізу бізнес-інтересів наближених до одіозного бізнесмена Міндіча з’явилися нові потенційні дані про їхню діяльність. За його словами, команда продовжує досліджувати всі напрямки, і у процесі перевірок виникла гіпотеза про те, що Міндіч може бути співвласником ще однієї мережі автозаправних станцій, яка останнім часом демонструє стрімке зростання.
Железняк про звʼязок Міндіча з мережею автозаправок
Депутат поки не розкриває назву компанії, наголошуючи, що інформацію необхідно додатково перевірити. Він також звернувся до громадськості з проханням надсилати можливі дані, якщо хтось володіє деталями щодо цього бізнес-напрямку.
Під час пошуку матеріалів команда натрапила на рідкісні фотографії фігурантів гучних “плівок”, оприлюднених раніше. Знімки були зроблені у 2011 році на тематичній костюмованій вечірці та не є монтажем. За словами Железняка, вони опублікували кадри, аби привернути увагу до розслідування та водночас підняти підписникам настрій.