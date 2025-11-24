Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що під час аналізу бізнес-інтересів наближених до одіозного бізнесмена Міндіча з’явилися нові потенційні дані про їхню діяльність. За його словами, команда продовжує досліджувати всі напрямки, і у процесі перевірок виникла гіпотеза про те, що Міндіч може бути співвласником ще однієї мережі автозаправних станцій, яка останнім часом демонструє стрімке зростання.

Железняк про звʼязок Міндіча з мережею автозаправок

Депутат поки не розкриває назву компанії, наголошуючи, що інформацію необхідно додатково перевірити. Він також звернувся до громадськості з проханням надсилати можливі дані, якщо хтось володіє деталями щодо цього бізнес-напрямку.







Під час пошуку матеріалів команда натрапила на рідкісні фотографії фігурантів гучних “плівок”, оприлюднених раніше. Знімки були зроблені у 2011 році на тематичній костюмованій вечірці та не є монтажем. За словами Железняка, вони опублікували кадри, аби привернути увагу до розслідування та водночас підняти підписникам настрій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Українські військові публічно заявляють про критичні проблеми взаємодії на окремих ділянках фронту, що безпосередньо впливають на ефективність оборони та безпеку бійців.





Старший військовослужбовець із позивним "Осман" повідомляє, що на напрямках, де підрозділи недоукомплектовані, одночасно можуть діяти понад десять незалежних "організмів" — різні частини, які не мають чіткої координації та сталого зв’язку між собою. За його словами, це призводить до серйозних наслідків

