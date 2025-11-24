Железняк сделал шокирующее предположение об окружении Миндича

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что при анализе бизнес-интересов приближенных к одиозному бизнесмену Миндичу появились новые потенциальные данные об их деятельности. По его словам, команда продолжает исследовать все направления, и в процессе проверок возникла гипотеза о том, что Миндич может быть совладельцем еще одной сети автозаправочных станций, которая в последнее время демонстрирует стремительный рост.

Депутат пока не раскрывает название компании, отмечая, что информацию необходимо дополнительно проверить. Он также обратился к общественности с просьбой присылать возможные данные, если кто-то владеет деталями по этому бизнес-направлению.







При поиске материалов команда наткнулась на редкие фотографии фигурантов громких "пленок", обнародованных ранее. Снимки были сделаны в 2011 году на тематической костюмированной вечеринке и не являются монтажом. По словам Железняка, они опубликовали кадры, чтобы привлечь внимание к расследованию и вместе с тем поднять подписчикам настроение.

