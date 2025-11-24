logo

Железняк сделал шокирующее предположение об окружении Миндича
commentss НОВОСТИ Все новости

Железняк сделал шокирующее предположение об окружении Миндича

Железняк заявил о возможной связи окружения Миндича с сетями автозаправок

24 ноября 2025, 20:49
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что при анализе бизнес-интересов приближенных к одиозному бизнесмену Миндичу появились новые потенциальные данные об их деятельности. По его словам, команда продолжает исследовать все направления, и в процессе проверок возникла гипотеза о том, что Миндич может быть совладельцем еще одной сети автозаправочных станций, которая в последнее время демонстрирует стремительный рост.

Железняк сделал шокирующее предположение об окружении Миндича

Железняк про связь Миндича с сетью автозаправок

Депутат пока не раскрывает название компании, отмечая, что информацию необходимо дополнительно проверить. Он также обратился к общественности с просьбой присылать возможные данные, если кто-то владеет деталями по этому бизнес-направлению.


Железняк сделал шокирующее предположение об окружении Миндича - фото 2

При поиске материалов команда наткнулась на редкие фотографии фигурантов громких "пленок", обнародованных ранее. Снимки были сделаны в 2011 году на тематической костюмированной вечеринке и не являются монтажом. По словам Железняка, они опубликовали кадры, чтобы привлечь внимание к расследованию и вместе с тем поднять подписчикам настроение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинские военные публично заявляют о критических проблемах взаимодействия на отдельных участках фронта, непосредственно влияющих на эффективность обороны и безопасность бойцов.

Старший военнослужащий с позывным "Осман" сообщает, что на направлениях, где подразделения недоукомплектованы, одновременно могут действовать более десяти независимых "организмов" — разные части, не имеющие четкой координации и устойчивой связи между собой. По его словам, это приводит к серьезным последствиям



Источник: https://t.me/yzheleznyak/15183
