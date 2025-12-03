Железняк розкрив деталі про кандидатів на високі державні посади: кого назвав

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада, хоч і відновила нормальну роботу, все ще має щонайменше три незаповнені високі державні посади, і розгляд кадрових рішень найближчим часом не планується.

Железняк про кандидатів на державні посади

Перший вакантний напрям — Міністерство юстиції. За словами Железняка, наразі є два основні кандидати: голова профільного комітету Денис Маслов та заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Водночас питання голосів під кожного з них залишається відкритим — підтримка фракцій поки не визначена.

Не менш проблемною є ситуація з Міністерством енергетики. Остаточного кандидата станом на зараз немає. Єдиний можливий варіант — голова енергетичного комітету Андрій Герус, але, за словами Железняка, сам він не надто прагне очолити міністерство.

Ще одна "зависла" посада — голова Фонду держмайна, яка порожня вже півтора року. Нині активно обговорюється кандидатура голови економічного комітету Дмитра Наталухи.

Железняк вважає, що реальних кадрових рішень у парламенті варто очікувати не раніше ніж через два тижні — і навіть більше, оскільки, за його словами, незабаром може постати питання й про заміну очільника МЗС Дмитра Кулеби.



