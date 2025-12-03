Железняк раскрыл детали о кандидатах на высокие государственные должности: кого назвал

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада, хоть и возобновила нормальную работу, все еще имеет не менее трех незаполненных высоких государственных должностей, и рассмотрение кадровых решений в ближайшее время не планируется.
Железняк про кандидатов на державные места
Первое вакантное направление – Министерство юстиции. По словам Железняка, сейчас есть два основных кандидата: глава профильного комитета Денис Маслов и заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. В то же время, вопрос голосов под каждого из них остается открытым — поддержка фракций пока не определена.
Не менее проблемна ситуация с Министерством энергетики. Окончательного кандидата сейчас нет. Единственный возможный вариант – глава энергетического комитета Андрей Герус, но, по словам Железняка, сам он не слишком стремится возглавить министерство.
Еще одна "зависшая" должность — глава Фонда госимущества, пустующая уже полтора года. В настоящее время активно обсуждается кандидатура главы экономического комитета Дмитрия Наталухи.
Железняк считает, что реальных кадровых решений в парламенте следует ожидать не ранее чем через две недели — и даже больше, поскольку, по его словам, в скором времени может возникнуть вопрос и о замене главы МИД Дмитрия Кулебы.