Зеленскому будут ставить памятники по всей стране: что нужно сделать президенту

У Украины есть шанс победить в войне против России, но для этого нужны сложные и непопулярные решения, прежде всего масштабная мобилизация. Об этом заявил народный депутат и секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко. По его словам, если Украина победит в войне, то президенту Владимиру Зеленскому будут строить памятники.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Роман Костенко в интервью проекту "Есть вопрос" заявил, что президент должен напрямую обратиться к гражданам и объяснить реальность. По его словам, следует сосредоточиться не на политических делах, а только на победе в войне.

"Нужно выходить президенту, при всем уважении к нему, и говорить: "Народ, мы или мобилизуемся, или мы проигрываем эту войну". И это факт, это реалии, которые мы должны себе осознать. Он должен сказать: "Смотрите, я сейчас все делаю для того, чтобы победить в этой войне. Не второй срок, не третий срок, не политические истории", — сказал Костенко.

По словам депутата, в случае победы в нынешней войне, роль Зеленского войдет в историю, а памятники президенту могли бы появиться на главных площадях украинских городов. Костенко сравнил возможный исторический статус Зеленского с фигурами, подобными Уинстону Черчиллю, отмечая, что результат войны определит место украинского лидера в истории.

"Если мы победим в этой войне, то памятники президенту будут стоять на основных площадях нашего города. Потому что я считаю, это самая большая война вообще Украины в борьбе за независимость. Если мы ее выигрываем, вопросов нашей независимости, суверенитета не будет. Их сейчас уже нет", — говорит Костенко.

Однако для этого, по словам Костенко, необходимо принимать непопулярные решения и работать с максимально широким кругом специалистов, а не ограничиваться узким кругом советников. Как объясняет нардеп, лишь объединив всех, кто способен повлиять на оборону, Украина сможет использовать шанс одержать победу в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Костенко заявил, что Украина находится в худшей позиции для мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что встречу Зеленского с Виткоффом и Кушнером отменили после переговоров с Путиным.