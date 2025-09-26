Зеленського вкрай здивувала зустріч з Трампом: президент назвав причину

Президент України Володимир Зеленський поділився новими деталями своєї нещодавньої зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Про свої враження від події він розповів в інтерв’ю Axios.

Фото: з відкритих джерел

Нещодавно Трамп опублікував у Truth Social несподівано підтримуючу заяву на адресу Києва. Журналіст запитав Зеленського, яку реакцію він відчув, дізнавшись про це.

"Я був щасливим. Я був дуже здивованим", — чесно зізнався президент.

Він також уточнив, що особисто не читав допис Трампа, але його команда одностайно вважає, що американський лідер "цілком зрозумів" позицію України.

Зеленський наголосив, що був приємно вражений тим, що Трамп був "детально" поінформований про ситуацію на фронті і усвідомив, що Путін насправді "не перемагає".

"Путін зазнає багато втрат. І добре, що президент Трамп зрозумів, що важливо довіряти нам. Для мене це дуже важливо. Путін брехав йому… Він зрозумів, що Путін грався з ним", — додав глава держави.

Зеленський також зауважив, що після "вистави" на Алясці, де Трамп, на думку президента, надав Путіну більше, ніж той заслуговує, американський лідер усвідомив: союз із російським диктатором не принесе йому успіху.

Коли ж президента запитали, чи вважає він, що зміни у риториці Трампа можуть бути тимчасовими, Зеленський відповів, що така ймовірність існує, але сподівається, що цього не станеться.

