Зеленского крайне удивила встреча с Трампом: президент назвал причину

Президент Украины Владимир Зеленский поделился новыми деталями своей недавней встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН. О своих впечатлениях от произошедшего он рассказал в интервью Axios.

Фото: из открытых источников

Недавно Трамп опубликовал в Truth Social неожиданно поддерживающее заявление в адрес Киева. Журналист спросил Зеленского, какую реакцию он почувствовал, узнав об этом.

"Я был счастлив. Я был очень удивлен", — честно признался президент.

Он также уточнил, что лично не читал сообщение Трампа, но его команда единодушно считает, что американский лидер "вполне понял" позицию Украины.

Зеленский подчеркнул, что был приятно удивлен тем, что Трамп был "подробно" проинформирован о ситуации на фронте и осознал, что Путин на самом деле "не побеждает".

"Путин терпит много потерь. И хорошо, что президент Трамп понял, что важно доверять нам. Для меня это очень важно. Путин врал ему… Он понял, что Путин играл с ним", — добавил глава государства.

Зеленский также отметил, что после "спектакля" на Аляске, где Трамп, по мнению президента, предоставил Путину больше, чем тот заслуживает, американский лидер осознал: союз с российским диктатором не принесет ему успеха.

Когда президента спросили, считает ли он, что изменения в риторике Трампа могут быть временными, Зеленский ответил, что такая вероятность существует, но надеется, что этого не произойдет.

