Чи буде онлайн-голосування на виборах в Україні - Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею проведення президентських виборів у форматі онлайн-голосування та готовий розглядати електронне волевиявлення як можливий сценарій у майбутньому. Водночас він наголосив, що наразі йдеться виключно про вибори президента, а не парламентські чи місцеві.

Вибори в Україні можуть бути в онлайн-форматі

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання щодо електронного голосування на виборах президента. За його словами, він що ще під час пандемії COVID-19 виступав за законодавчі зміни, які дозволили б громадянам голосувати дистанційно.

"Сполучені Штати Америки робили запит на президентські вибори, і я сказав, що буду готовий до таких виборів. Вибори в Раду і місцеві вибори ми не розглядали. Я завжди підтримував і піднімав питання ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що на початку грудня президент США Дональд Трамп публічно розкритикував відсутність виборів в Україні під час війни. У відповідь Зеленський заявив, що проведення виборів можливе лише за умови гарантування безпеки. За його словами, Україна готова працювати над відповідними законодавчими змінами, але лише за умови підтримки з боку міжнародних партнерів, зокрема США та ЄС.

Президентські вибори в Україні мали відбутися навесні 2024 року. Однак через повномасштабну агресію Росії та запровадження воєнного стану їх проведення є юридично неможливим відповідно до чинного законодавства.

