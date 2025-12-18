Будет ли онлайн-голосование на выборах в Украине - Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею проведения президентских выборов в формате онлайн-голосования и готов рассматривать электронное волеизъявление как возможный сценарий в будущем. В то же время он отметил, что речь идет исключительно о выборах президента, а не парламентских или местных.

Выборы в Украине могут быть в онлайн-формате

Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопросы, касающиеся электронного голосования на выборах президента. По его словам, он еще во время пандемии COVID-19 выступал за законодательные изменения, которые позволили бы гражданам голосовать дистанционно.

"Соединенные Штаты Америки делали запрос на президентские выборы, и я сказал, что буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали. Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще с начала ковида по поводу законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", — сказал президент.

Напомним, что в начале декабря президент США Дональд Трамп публично подверг критике отсутствие выборов в Украине во время войны. В ответ Зеленский заявил, что проведение выборов возможно только при условии обеспечения безопасности. По его словам, Украина готова работать над соответствующими законодательными изменениями, но только при поддержке со стороны международных партнеров, в том числе США и ЕС.

Президентские выборы в Украине должны были состояться весной 2024 года. Однако из-за полномасштабной агрессии России и введения военного положения их проведения юридически невозможно в соответствии с действующим законодательством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЦИК объяснили, сколько времени нужно Украине для подготовки к выборам.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к выборам.