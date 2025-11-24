logo_ukra

BTC/USD

86516

ETH/USD

2844.21

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Зеленський збирається до Трампа: ЗМІ назвали ймовірний термін візиту українського президента до США
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський збирається до Трампа: ЗМІ назвали ймовірний термін візиту українського президента до США

Західні ЗМІ назвали ймовірні терміни візиту президента Володимира Зеленського до США для обговорення із американським лідером Дональдом Трампом мирного плану щодо України

24 листопада 2025, 09:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Український президент Володимир Зеленський уже цього тижня може приїхати до Вашингтона для зустрічі із американським лідером Дональдом Трампом. 

Зеленський збирається до Трампа: ЗМІ назвали ймовірний термін візиту українського президента до США

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Президенти мають обговорити "найчутливіші аспекти" мирного плану, який США пропонують для припинення війни РФ проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Видання нагадує, що раніше Трамп встановив крайній термін на четвер для президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план. Однак, пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей термін може бути не остаточним.

"Не було зрозуміло, як оновлений план вирішить низку питань, зокрема як гарантувати безпеку України від постійних загроз з Росії. США та Україна заявили, що продовжать "інтенсивну роботу" напередодні дедлайну у четвер, хоча держсекретар США Марко Рубіо, який очолював американську делегацію під час переговорів, повертався до Вашингтона пізно ввечері в неділю", — пише видання.

Тим часом президент США Дональд Трамп продовжує тиснути на Україну, щоб досягти угоди. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що США та Україна заявили про розробку "оновленої та доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. При цьому в спільній заяві сторони назвали своє обговорення "вкрай продуктивним" і заявили, що продовжать його найближчими днями. Однак, учасники переговорів не надали подробиць про безліч питань, які необхідно закрити, включаючи питання як гарантувати безпеку Києва від загрози з боку Росії.

Як повідомляло видання "Коментарі", окрім плану із 28 пунктів, Україна отримала від США ще один документ — "Рамкову угоду щодо гарантій безпеки для України". Вона сформульована "за моделлю принципів статті 5 НАТО". За даними джерел, документ містить три пункти. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/us-ukraine-continue-work-refined-peace-plan-end-war-with-russia-2025-11-24/
Теги:

Новини

Всі новини