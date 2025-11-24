Зеленський збирається до Трампа: ЗМІ назвали ймовірний термін візиту українського президента до США

Український президент Володимир Зеленський уже цього тижня може приїхати до Вашингтона для зустрічі із американським лідером Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Президенти мають обговорити "найчутливіші аспекти" мирного плану, який США пропонують для припинення війни РФ проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Видання нагадує, що раніше Трамп встановив крайній термін на четвер для президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план. Однак, пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей термін може бути не остаточним.

"Не було зрозуміло, як оновлений план вирішить низку питань, зокрема як гарантувати безпеку України від постійних загроз з Росії. США та Україна заявили, що продовжать "інтенсивну роботу" напередодні дедлайну у четвер, хоча держсекретар США Марко Рубіо, який очолював американську делегацію під час переговорів, повертався до Вашингтона пізно ввечері в неділю", — пише видання.

Тим часом президент США Дональд Трамп продовжує тиснути на Україну, щоб досягти угоди.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що США та Україна заявили про розробку "оновленої та доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. При цьому в спільній заяві сторони назвали своє обговорення "вкрай продуктивним" і заявили, що продовжать його найближчими днями. Однак, учасники переговорів не надали подробиць про безліч питань, які необхідно закрити, включаючи питання як гарантувати безпеку Києва від загрози з боку Росії.

Як повідомляло видання "Коментарі", окрім плану із 28 пунктів, Україна отримала від США ще один документ — "Рамкову угоду щодо гарантій безпеки для України". Вона сформульована "за моделлю принципів статті 5 НАТО". За даними джерел, документ містить три пункти.