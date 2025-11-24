Зеленский собирается к Трампу: СМИ назвали вероятный срок визита украинского президента в США

Украинский президент Владимир Зеленский уже на этой неделе может приехать в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президенты должны обсудить самые "чувствительные аспекты" мирного плана, который США предлагают для прекращения войны РФ против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание напоминает, что ранее Трамп установил крайний срок на четверг для президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирный план. Однако позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что этот срок может быть не окончательным.

"Не было понятно, как обновленный план решит ряд вопросов, в частности, как обеспечить безопасность Украины от постоянных угроз из России. США и Украина заявили, что продолжат "интенсивную работу" накануне дедлайна в четверг, хотя возглавлявший американскую делегацию во время переговоров госсекретарь США Марко Рубио возвращался в Вашингтон поздно вечером в воскресенье", — пишет издание.

Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает давить на Украину, чтобы добиться соглашения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что США и Украина заявили о разработке "обновленного и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. При этом в совместном заявлении стороны назвали свое обсуждение "крайне продуктивным" и заявили, что продолжат его в ближайшие дни. Однако участники переговоров не предоставили подробностей о множестве вопросов, которые необходимо закрыть, включая вопрос, как обеспечить безопасность Киева от угрозы со стороны России.

Как сообщало издание "Комментарии", кроме плана из 28 пунктов, Украина получила от США еще один документ — "Рамочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины". Оно сформулировано "по модели принципов статьи 5 НАТО". По данным источников документ содержит три пункта.