Зеленський заявив про підготовку сценаріїв виборів у воєнний час

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що народні депутати найближчим часом мають підготувати пропозиції щодо можливих змін виборчого законодавства на період воєнного стану. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу у WhatsApp-чаті.

Вибори в Україні під час війни

За словами глави держави, навколо теми проведення виборів в Україні надходять сигнали від міжнародних партнерів, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Водночас президент не став деталізувати, чи йдеться виключно про позицію США, чи також про інші джерела таких сигналів.

Зеленський наголосив, що не розглядає питання виборів у контексті особистого перебування при владі й вважає, що держава має бути готовою до будь-якого сценарію розвитку подій. У зв’язку з цим він звернувся до міжнародних партнерів із проханням про допомогу в забезпеченні безпекових умов у разі можливого проведення виборів.

Паралельно президент доручив депутатам Верховної Ради опрацювати можливі механізми організації виборчого процесу в умовах воєнного стану. За його словами, відповідні варіанти мають бути напрацьовані у стислі терміни, якщо ситуація розвиватиметься в цьому напрямку.

