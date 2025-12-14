logo

Зеленский заявил о подготовке сценариев выборов в военное время


Зеленский заявил о подготовке сценариев выборов в военное время

Верховная Рада в ближайшее время наработает предложения по возможным изменениям законодательства о выборах в условиях военного положения

14 декабря 2025, 15:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что народные депутаты в ближайшее время должны подготовить предложения по возможным изменениям избирательного законодательства на период военного положения. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга в WhatsApp-чате.

Зеленский заявил о подготовке сценариев выборов в военное время

Выборы в Украине во время войны

По словам главы государства, вокруг темы проведения выборов в Украине поступают сигналы от международных партнеров, в том числе Соединенных Штатов Америки. В то же время президент не стал детализировать, идет ли речь исключительно о позиции США, или также о других источниках таких сигналов.

Зеленский подчеркнул, что не рассматривает вопрос выборов в контексте личного пребывания у власти и считает, что государство должно быть готово к любому сценарию развития событий. В этой связи он обратился к международным партнерам с просьбой о помощи в обеспечении условий безопасности в случае возможного проведения выборов.

Параллельно президент поручил депутатам Верховной Рады разработать возможные механизмы организации избирательного процесса в условиях военного положения. По его словам, соответствующие варианты должны быть наработаны в сжатые сроки, если ситуация будет развиваться в этом направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 14 декабря подразделения Сил специальных операций Украины совершили успешную операцию по поражению враждебных целей на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной Республики Крым. Ушибы были нанесены с применением ударных беспилотников FP-2.
Во временно оккупированном Крыму, вблизи населенного пункта Янтарное, ударные БпЛА ССО поразили поезд с горюче-смазочными материалами, который двигался для обеспечения потребностей российских оккупационных войск. Также был нанесен удар по нефтебазе в районе населенного пункта Батумине.



Источник: https://detector.media/infospace/article/246318/2025-12-14-deputaty-povynni-napratsyuvaty-varianty-provedennya-vyboriv-nayblyzhchym-chasom-prezydent/
