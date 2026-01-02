Зеленский решил «связать руки» конкуренту: что скрывается за назначением Буданова в ОП

После назначения Кирилла Буданова руководитель Офиса президента сейчас два главных варианта развития событий с тем, кто же теперь возглавит ГУР Минобороны. ГУР может возглавить нынешний руководитель СВР или же человек Буданова. Если Буданов сохранит контроль над ГУР, то его новая должность станет явным повышением. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Насколько Буданов имеет право на кадровые изменения? Месяц назад, как известно, Михаил Федоров попросил серьезный кадровый карт-бланш, когда ему предлагали этот пост. Тогда Зеленский отказал ему. Сейчас мы ждем ответа на вопрос кого и как сможет сменить Буданов", – отметил политолог.

Он продолжает, не менее интересно то, каким будет разделение полномочий с Умеровым? Это продолжение предыдущего вопроса, особенно с точки зрения того, что на днях Зеленский говорил о возможных изменениях системы ОП в целом. Но при любых обстоятельствах, Умеров играет важную роль в системе координат Зеленского. При этом Буданов уже имеет свои международные контакты, отдельные от Умерова.

"Оставит ли за собой Буданов люфт для собственного политического проекта? Дело в том, что электораты Зеленского и Буданова достаточно сепарированы. И Буданов единственный кроме Залужного, у которого есть возможность побеждать Зеленского во втором туре. Для Зеленского очень важно "связать руки" такому конкуренту. При этом повторю – эти электораты довольно разные и они не плюсуются в случае выборов", – отметил Вадим Денисенко.

По его словам, ответы на эти вопросы, кроме последнего, мы получаем как максимум в течение недели-двух.

