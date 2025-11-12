logo

Зеленский отреагировал на масштабную коррупцию в энергетике: что заявил
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский отреагировал на масштабную коррупцию в энергетике: что заявил

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал санкции СНБО из-за масштабной коррупционной схемы в энергетике

12 ноября 2025, 16:05
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине ведется расследование масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. В ходе расследования “засветились" фамилии министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Зеленский отреагировал на масштабную коррупцию в энергетике: что заявил

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться в должностях.

"Этот вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое. Я попросил Премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости”, – заявил он в видеообращении.

Зеленский анонсировал и решение СНБО по санкциям по представлению Кабинета Министров Украины.

"Сейчас всем в Украине очень сложно. Проходить через отключение электричества, "русские" удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по "Энергоатому", — отметил президент Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в одном из эпизодов "пленок Миндича" президент Украины Владимир Зеленский позвонил Герману Галущенко после сообщения Тимура Миндича.

Эпизод зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщает Центр противодействия коррупции.

В Центре объяснили, что, судя по контексту разговора, президент позвонил по телефону Галущенко после того, как Миндич "сбросил смску" Зеленскому.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16844
