Зеленский отреагировал на масштабную коррупцию в энергетике: что заявил

Кречмаровская Наталия
В Украине ведется расследование масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. В ходе расследования “засветились" фамилии министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться в должностях.
Зеленский анонсировал и решение СНБО по санкциям по представлению Кабинета Министров Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в одном из эпизодов "пленок Миндича" президент Украины Владимир Зеленский позвонил Герману Галущенко после сообщения Тимура Миндича.
Эпизод зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщает Центр противодействия коррупции.
В Центре объяснили, что, судя по контексту разговора, президент позвонил по телефону Галущенко после того, как Миндич "сбросил смску" Зеленскому.