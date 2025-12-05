logo

Зеленский уже не сможет это исправить: слова президента вызвали сокрушительную критику
НОВОСТИ

Зеленский уже не сможет это исправить: слова президента вызвали сокрушительную критику

Народный депутат Геращенко о политическом кризисе в Украине и решениях Зеленского

5 декабря 2025, 17:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На президента Украины Владимира Зеленского посыпалась сокрушительная критика. Народные депутаты указывают, какие вопросы требуют внимания президента. В то же время глава страны уделяет больше внимания тому, что вообще не должно беспокоить общество.

Зеленский уже не сможет это исправить: слова президента вызвали сокрушительную критику

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Ирина Геращенко раскритиковала заявления Зеленского. Критику вызвали слова главы Украины о назначении руководителя Офиса президента.

"В своем очередном видео Зеленский информирует, что скоро он определится с руководителем своего офиса. Это уровень каких-то кухонных разговоров, потому что вообще-то стране должно быть глубоко безразлично, кто будет отвечать за график Зеленского и организацию работы его офиса. Но страну довели до состояния, когда секретарь или внештатный советник Офиса президента влияют на решение правительства и Верховную Раду больше, чем министры и депутаты”, — объяснила она.

При этом, по словам Геращенко, в своем обращении Верховный Главнокомандующий никак не отреагировал на убийство ветерана во Львове, не рассказал о мирных переговорах, о которых украинцы узнают от Уиткоффа и Дмитриева, не сказал своего отношения к бюджету, в котором правительство и Верховная Рада предали военных.

"Политический кризис ничему не научил власть. Именно поэтому мы настаиваем на восстановлении субъектности парламента и правительства. Только это сломает систему и не позволит, чтобы страной снова руководил какой-то визирь, какой бы фамилии у него не было", — резюмировала народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Польша требует публичной благодарности от Зеленского.




Источник: https://t.me/irynagerashchenko/21748
