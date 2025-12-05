Зеленский уже не сможет это исправить: слова президента вызвали сокрушительную критику

На президента Украины Владимира Зеленского посыпалась сокрушительная критика. Народные депутаты указывают, какие вопросы требуют внимания президента. В то же время глава страны уделяет больше внимания тому, что вообще не должно беспокоить общество.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Ирина Геращенко раскритиковала заявления Зеленского. Критику вызвали слова главы Украины о назначении руководителя Офиса президента.

"В своем очередном видео Зеленский информирует, что скоро он определится с руководителем своего офиса. Это уровень каких-то кухонных разговоров, потому что вообще-то стране должно быть глубоко безразлично, кто будет отвечать за график Зеленского и организацию работы его офиса. Но страну довели до состояния, когда секретарь или внештатный советник Офиса президента влияют на решение правительства и Верховную Раду больше, чем министры и депутаты”, — объяснила она.

При этом, по словам Геращенко, в своем обращении Верховный Главнокомандующий никак не отреагировал на убийство ветерана во Львове, не рассказал о мирных переговорах, о которых украинцы узнают от Уиткоффа и Дмитриева, не сказал своего отношения к бюджету, в котором правительство и Верховная Рада предали военных.

"Политический кризис ничему не научил власть. Именно поэтому мы настаиваем на восстановлении субъектности парламента и правительства. Только это сломает систему и не позволит, чтобы страной снова руководил какой-то визирь, какой бы фамилии у него не было", — резюмировала народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Польша требует публичной благодарности от Зеленского.



