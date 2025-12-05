Зеленский уже не сможет это исправить: слова президента вызвали сокрушительную критику

Рубрики
На президента Украины Владимира Зеленского посыпалась сокрушительная критика. Народные депутаты указывают, какие вопросы требуют внимания президента. В то же время глава страны уделяет больше внимания тому, что вообще не должно беспокоить общество.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины Ирина Геращенко раскритиковала заявления Зеленского. Критику вызвали слова главы Украины о назначении руководителя Офиса президента.
При этом, по словам Геращенко, в своем обращении Верховный Главнокомандующий никак не отреагировал на убийство ветерана во Львове, не рассказал о мирных переговорах, о которых украинцы узнают от Уиткоффа и Дмитриева, не сказал своего отношения к бюджету, в котором правительство и Верховная Рада предали военных.
