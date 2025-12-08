Зеленський “тягне на собі все”: у Раді почали звучати тривожні заклики

Переговорний трек щодо миру в Україні триває. Однак умови завершення війни, про які повідомляли на початку погодження мирного плану США, викликали багато критики. В Україні деякі політики назвали їх капітуляцією. Критикували та безпосередньо президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Чорний розповів, що зараз особливо важливо зробити. За його словами, дуже важливо, чи буде для України достойний мир. І, за його словами, також дуже важливо зараз підтримувати один одного.

“Сьогодні саме той момент, коли важливо не просто спостерігати за подіями, а підставляти плече один одному. І так, передусім — плече Президенту, який сьогодні тягне на собі всю дипломатію. Щоденні розмови з лідерами, жорсткі перемовини, постійна боротьба за нашу безпеку, за посилення ППО, за фінансування, за сильні позиції України — це важка робота, яку просто ніхто інший за нас не зробить”, — пояснив політик.

Нардеп зауважив, що ми часто вміємо об’єднуватися в критиці та дуже якісно це робимо.

“Але давайте чесно: якщо так майстерно можемо стояти разом у моменти трансляції негативу, то тим більше маємо вміти стояти разом у моменти, коли потрібна підтримка. Коли треба не мінусувати, а підсилювати. Коли важливо не додавати хаосу, а додавати впевненості”, — зауважив народний депутат.

За його словами, президент працює 24/7, — і, пояснив, що робить це заради того, щоб країна мала шанс на достойний мир, на захист, на майбутнє для кожного з нас.

“Підтримка і вдячність у такі хвилини - це не пафос. Це елементарна чесність. Це наша спільна відповідальність. Тому підтримуємо. Знаходимось поруч. Разом. Бо Україна виграє тільки тоді, коли ми не лише критикуємо разом, а й тримаємося разом. Допомагаємо один одному. Тому бережіть один одного і допомагайте один одному”, — резюмував політик.

