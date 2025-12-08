logo

BTC/USD

91453

ETH/USD

3145.15

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

49.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Зеленский "тянет на себе все": в Раде начали звучать тревожные призывы
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский "тянет на себе все": в Раде начали звучать тревожные призывы

Народный депутат Черный рассказал, почему нужно поддерживать Зеленского

8 декабря 2025, 16:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Переговорный трек по миру в Украине продолжается. Однако условия завершения войны, о которых сообщали в начале согласования мирного плана США, вызвали многие критики. В Украине некоторые политики назвали их капитуляцией. Критиковали и непосредственно президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский "тянет на себе все": в Раде начали звучать тревожные призывы

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Черный рассказал, что сейчас особенно важно сделать. По его словам, очень важно, будет ли для Украины достойным мир. И, по его словам, тоже очень важно сейчас поддерживать друг друга.

"Сегодня именно тот момент, когда важно не просто наблюдать за событиями, а подставлять плечо друг другу. И так прежде всего — плечо Президенту, который сегодня тянет на себе всю дипломатию. Ежедневные разговоры с лидерами, жесткие переговоры, постоянная борьба за нашу безопасность, за усиление ПВО, за финансирование, за сильные позиции Украины – это тяжелая работа, которую просто никто другой за нас не сделает”, — объяснил политик.

Нардеп отметил, что мы часто умеем объединяться в критике и очень качественно это делаем.

"Но давайте честно: если так искусно можем стоять вместе в моменты трансляции негатива, то тем более должны уметь стоять вместе в моменты, когда нужна поддержка. Когда нужно не минусовать, а усиливать. Когда важно не добавлять хаоса, а добавлять уверенности", — отметил народный депутат.

По его словам, президент работает 24/7, — и объяснил, что делает это ради того, чтобы страна имела шанс на достойный мир, на защиту, на будущее для каждого из нас.

"Поддержка и благодарность в такие минуты — это не пафос. Это элементарная честность. Это наша общая ответственность. Поэтому поддерживаем. Находимся рядом. Итого. Потому что Украина выигрывает только тогда, когда мы не только критикуем вместе, но и держимся вместе. Давайте помогать друг другу. Поэтому давайте беречь друг друга и помогать друг другу", – резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде назвали главное требование, которое защитит Украину от капитуляционных условий.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reel/2312870315896873
Теги:

Новости

Все новости