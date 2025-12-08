Зеленский "тянет на себе все": в Раде начали звучать тревожные призывы

Переговорный трек по миру в Украине продолжается. Однако условия завершения войны, о которых сообщали в начале согласования мирного плана США, вызвали многие критики. В Украине некоторые политики назвали их капитуляцией. Критиковали и непосредственно президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Черный рассказал, что сейчас особенно важно сделать. По его словам, очень важно, будет ли для Украины достойным мир. И, по его словам, тоже очень важно сейчас поддерживать друг друга.

"Сегодня именно тот момент, когда важно не просто наблюдать за событиями, а подставлять плечо друг другу. И так прежде всего — плечо Президенту, который сегодня тянет на себе всю дипломатию. Ежедневные разговоры с лидерами, жесткие переговоры, постоянная борьба за нашу безопасность, за усиление ПВО, за финансирование, за сильные позиции Украины – это тяжелая работа, которую просто никто другой за нас не сделает”, — объяснил политик.

Нардеп отметил, что мы часто умеем объединяться в критике и очень качественно это делаем.

"Но давайте честно: если так искусно можем стоять вместе в моменты трансляции негатива, то тем более должны уметь стоять вместе в моменты, когда нужна поддержка. Когда нужно не минусовать, а усиливать. Когда важно не добавлять хаоса, а добавлять уверенности", — отметил народный депутат.

По его словам, президент работает 24/7, — и объяснил, что делает это ради того, чтобы страна имела шанс на достойный мир, на защиту, на будущее для каждого из нас.

"Поддержка и благодарность в такие минуты — это не пафос. Это элементарная честность. Это наша общая ответственность. Поэтому поддерживаем. Находимся рядом. Итого. Потому что Украина выигрывает только тогда, когда мы не только критикуем вместе, но и держимся вместе. Давайте помогать друг другу. Поэтому давайте беречь друг друга и помогать друг другу", – резюмировал политик.

