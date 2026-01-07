Зеленський систематично принижує українців: президента розгромили за кадрову політику

Політолог Євген Магда висловив думку, що президенту України Володимиру Зеленському слід чіткіше усвідомлювати принципи республіканської системи управління, адже Україна не є абсолютною монархією.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

"Чим швидше він це зрозуміє, тим краще буде для всіх українців", – зазначає експерт, коментуючи останні кадрові зміни у владі.

"Проблема цих ротацій у тому, що їхня логіка залишається незрозумілою більшості громадян. Зеленський поєднав 20-хвилинне звернення у форматі задушевної розмови зі зміною керівників двох ефективних спецслужб, а потім перевів Шмигаля на нову посаду. І чесно кажучи, це вже більше нагадує приниження, ніж реальні стратегічні кроки", – пояснює Магда.

Політолог додає, що президент, попри воєнні виклики, не намагається залучати нові обличчя до керівництва країни.

"Ця гра в п'ятнашки дуже неефективна. Причина, на мою думку, полягає в тому, що він звик працювати лише з людьми, які не можуть сказати йому "ні". Він сприймає себе в офісно-президентській моделі, де сам ухвалює всі рішення. Але ми парламентсько-президентська республіка, а не абсолютна монархія. І чим швидше президент це усвідомить, тим краще буде для всіх нас", – зазначив Магда.

Соціологічні дослідження, на його думку, незабаром покажуть реакцію суспільства на останні кадрові рішення.

"Просто громадська думка не завжди реагує миттєво. Деколи потрібен час, і вже проводяться відповідні соціологічні опитування, після яких ми побачимо реальний настрій людей", – додає експерт.

