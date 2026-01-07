logo_ukra

Зеленський систематично принижує українців: президента розгромили за кадрову політику

Експерт зазначає, що останні рішення президента України свідчать про дуже обмежений кадровий резерв

7 січня 2026, 16:15
Політолог Євген Магда висловив думку, що президенту України Володимиру Зеленському слід чіткіше усвідомлювати принципи республіканської системи управління, адже Україна не є абсолютною монархією.

Зеленський систематично принижує українців: президента розгромили за кадрову політику

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

"Чим швидше він це зрозуміє, тим краще буде для всіх українців", – зазначає експерт, коментуючи останні кадрові зміни у владі. 

"Проблема цих ротацій у тому, що їхня логіка залишається незрозумілою більшості громадян. Зеленський поєднав 20-хвилинне звернення у форматі задушевної розмови зі зміною керівників двох ефективних спецслужб, а потім перевів Шмигаля на нову посаду. І чесно кажучи, це вже більше нагадує приниження, ніж реальні стратегічні кроки", – пояснює Магда. 

Політолог додає, що президент, попри воєнні виклики, не намагається залучати нові обличчя до керівництва країни.

"Ця гра в п'ятнашки дуже неефективна. Причина, на мою думку, полягає в тому, що він звик працювати лише з людьми, які не можуть сказати йому "ні". Він сприймає себе в офісно-президентській моделі, де сам ухвалює всі рішення. Але ми парламентсько-президентська республіка, а не абсолютна монархія. І чим швидше президент це усвідомить, тим краще буде для всіх нас", – зазначив Магда. 

Соціологічні дослідження, на його думку, незабаром покажуть реакцію суспільства на останні кадрові рішення.

"Просто громадська думка не завжди реагує миттєво. Деколи потрібен час, і вже проводяться відповідні соціологічні опитування, після яких ми побачимо реальний настрій людей", – додає експерт. 

"Коментарі" вже писали, що поставка основної партії британських зенітних ракетних комплексів Gravehawk для України відбувається із суттєвим запізненням. Як повідомляє Defense Express, ці системи планували передати ще минулого року, однак наразі йдеться лише про підготовку першої повноцінної партії.



