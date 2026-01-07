logo

Зеленский систематически унижает украинцев: президента разгромили за кадровую политику
Зеленский систематически унижает украинцев: президента разгромили за кадровую политику

Эксперт отмечает, что последние решения президента Украины свидетельствуют об очень ограниченном кадровом резерве.

7 января 2026, 16:15
Автор:
Клименко Елена

Политолог Евгений Магда выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует более четко осознавать принципы республиканской системы управления, ведь Украина не является абсолютной монархией.

Зеленский систематически унижает украинцев: президента разгромили за кадровую политику

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

"Чем быстрее он это поймет, тем лучше будет для всех украинцев", — отмечает эксперт, комментируя последние кадровые изменения во власти.

"Проблема этих ротаций в том, что их логика остается непонятной большинству граждан. Зеленский объединил 20-минутное обращение в формате задушевного разговора со сменой руководителей двух эффективных спецслужб, а затем перевел Шмыгаля на новую должность. И, честно говоря, это уже больше напоминает унижение, чем реальные стратегические шаги", – объясняет Магда.

Политолог добавляет, что, несмотря на военные вызовы, президент не пытается привлекать новые лица к руководству страны.

"Эта игра в пятнашку очень неэффективна. Причина, по-моему, заключается в том, что он привык работать только с людьми, которые не могут сказать ему "нет". Он принимает себя в офисно-президентской модели, где сам принимает все решения. Но мы парламентско-президентская республика, а не абсолютная монархия. И чем быстрее президент это осознает, тем лучше будет для всех нас", – сказал Магда.

Социологические исследования, по его мнению, скоро покажут реакцию общества на последние кадровые решения.

"Просто общественное мнение не всегда реагирует мгновенно. Иногда нужно время, и уже проводятся соответствующие социологические опросы, после которых мы увидим реальное настроение людей", – добавляет эксперт.

"Комментарии" уже писали, что поставка основной партии британских зенитных ракетных комплексов Gravehawk для Украины происходит с существенным опозданием. Как сообщает Defense Express, эти системы планировали передать еще в прошлом году, однако речь идет только о подготовке первой полноценной партии.



