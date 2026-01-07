Зеленский систематически унижает украинцев: президента разгромили за кадровую политику

Политолог Евгений Магда выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует более четко осознавать принципы республиканской системы управления, ведь Украина не является абсолютной монархией.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

"Чем быстрее он это поймет, тем лучше будет для всех украинцев", — отмечает эксперт, комментируя последние кадровые изменения во власти.

"Проблема этих ротаций в том, что их логика остается непонятной большинству граждан. Зеленский объединил 20-минутное обращение в формате задушевного разговора со сменой руководителей двух эффективных спецслужб, а затем перевел Шмыгаля на новую должность. И, честно говоря, это уже больше напоминает унижение, чем реальные стратегические шаги", – объясняет Магда.

Политолог добавляет, что, несмотря на военные вызовы, президент не пытается привлекать новые лица к руководству страны.

"Эта игра в пятнашку очень неэффективна. Причина, по-моему, заключается в том, что он привык работать только с людьми, которые не могут сказать ему "нет". Он принимает себя в офисно-президентской модели, где сам принимает все решения. Но мы парламентско-президентская республика, а не абсолютная монархия. И чем быстрее президент это осознает, тем лучше будет для всех нас", – сказал Магда.

Социологические исследования, по его мнению, скоро покажут реакцию общества на последние кадровые решения.

"Просто общественное мнение не всегда реагирует мгновенно. Иногда нужно время, и уже проводятся соответствующие социологические опросы, после которых мы увидим реальное настроение людей", – добавляет эксперт.

