Зеленський про відставку Єрмака: як минула зустріч президента з фракцією «Слуга народу»

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що відбулася закрита зустріч президента Володимира Зеленського з фракцією "Слуга Народу". За його словами, у президії були присутні керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова фракції Давид Арахамія.

Зеленський про відставку Єрмака

Під час зустрічі декілька депутатів порушили питання щодо можливості відставки Єрмака. Одним із таких виступів було звернення Мар’яни Безуглої, яка відкрито наполягала на необхідності кадрових рішень.

Гончаренко стверджує, що президент відповів на її запитання у різкій формі й дав зрозуміти, що відправлення Єрмака у відставку наразі не розглядається. За його словами, Зеленський наголосив, що попереду складні перемовини, тому він не планує змін у керівництві ОП.

На цьому зустріч завершилася, і фракція розійшлася без ухвалення будь-яких рішень щодо кадрових змін.

Офіційних коментарів про зміст розмови від Офісу президента або "Слуги Народу" наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в мережі почав циркулювати документ, який нібито є варіантом "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні. За його словами, він складається з 28 пунктів і частково нагадує підходи американської адміністрації до врегулювання ситуації в Газі. Офіційного підтвердження автентичності документа немає.

Також документ передбачає створення платформ безпекового діалогу між США, НАТО та Росією, фіксацію Москвою політики ненападу на Україну та Європу, а також запуск великих інвестиційних програм для відбудови України.

