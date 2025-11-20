Зеленский об отставке Ермака: как прошла встреча президента с фракцией «Слуга народа»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что состоялась закрытая встреча президента Владимира Зеленского с фракцией "Слуга Народа". По его словам, в президиуме присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава фракции Давид Арахамия.
Зеленский про отставку Ермака
Во время встречи несколько депутатов подняли вопрос о возможности отставки Ермака. Одним из таких выступлений было обращение Марианны Безуглой, которая открыто настаивала на необходимости кадровых решений.
Гончаренко утверждает, что президент ответил на ее вопрос в резкой форме и дал понять, что отправление Ермака в отставку пока не рассматривается. По его словам, Зеленский подчеркнул, что предстоят сложные переговоры, поэтому он не планирует изменений в руководстве ОП.
На этом встреча завершилась, и фракция разошлась без принятия каких-либо решений по кадровым изменениям.
Официальных комментариев о содержании разговора от Офиса президента или "Слуги Народа" пока нет.