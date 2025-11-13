Зеленский официально ввел санкции против Миндича и Цукермана: какие ограничения на них наложены

Против Тимура Миндича и Александра Цукермана 13 ноября официально введены санкции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Документом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении ограничений.

Тимур Миндич и Александр Цукерман. Фото: из открытых источников

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", — говорится в указе Зеленского.

В решении СНБО отмечено, что Тимур Миндич и Александр Цукерман являются гражданами Израиля.

Среди прочего их лишат государственных наград, заблокируют активы, ограничат торговые операции.

В перечне ограничений также:

— предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

— остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

— прекращение действия или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращения действия или остановки действия специальных разрешений на пользование недрами;

— запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества;

— запрещение пользования радиочастотным спектром Украины;

— запрет на приобретение в собственность земельных участков и т.п.

Напомним, издание "Комментарии" сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой раскрыли подробности операции "Мидас" , в ходе которой расследуются коррупционные махинации в сфере энергетики.

Стало также известно, что фигурант дела Тимур Миндич перед обысками НАБУ уехал из Украины. Комментируя его выезд, в ГНСУ отметили, что не имеют права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.