Зеленский не пойдет на выборы: почему президент будет затягивать решение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в Украину. Портал "Комментарии" спросил экспертов, действительно ли будут выборы в Украине во время войны и что они изменят для страны и фронта.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политический аналитик Павел Нусс выразил мнение, что выборов не будет. Это, по его словам, остается в плоскости политических маневров для наружной аудитории.

"Власть прекрасно понимает: реальные выборы — это реальная конкуренция, а конкуренции они боятся больше всего. В условиях тотальной концентрации админресурса в руках узкого круга людей вокруг президента — говорить о демократическом процессе просто смешно", — отметил собеседник "Комментариев".

Эксперт отметил, что в нынешних условиях выборы ничего не изменят ни для Украины, ни для фронта. Ведь, как пояснил аналитик, выборы во время тотальной цензуры не дадут обновления власти, не принесут новой политической ответственности и не повлияют на фронт.

"Пока в стране действует военное положение, мобилизация, закрытые медиа и запуганный политикум — никаких выборов быть не может. И Зеленский это прекрасно понимает. Поэтому и продолжает делать заявления, а не реальные шаги. И последнее: реальных шансов победить демократическим способом у Зеленского — нет. Поэтому статус-кво будет затянут”, — подытожил аналитик.

Политический эксперт Светлана Кушнир убеждена, что после крупных коррупционных скандалов, тема переизбрания, обновления, очищения власти – это топтема среди украинского общества. Однако, по словам Светланы Кушнир, технически сейчас Украина не готова к выборам.

"Даже те указания, которые предоставлялись Центральной избирательной комиссии в конце прошлого года об обновлении данных Государственного реестра избирателей, об обновлении данных по количеству возможных точек размещения избирательных участков, о вопросах безопасности, все это на сегодняшний день не подготовлено. Более того, в государственном бюджете не заложены расходы на проведение избирательной кампании”, — отметила собеседница “Комментариев”.

Среди главных вопросов организации и проведения выборов эксперт назвала безопасность.

"Как будут голосовать, как обеспечить участие военных, особенно тех, кто на линии боевого столкновения. Конечно, будет вопрос в Верховную Раду относительно выделения средств. Бюджетный комитет, правительство должно найти средства для проведения избирательной кампании. И, конечно, равенство процесса, демократичность, прозрачность предвыборной кампании, ход гонки. Это все очень важно”, — отметила эксперт.

По ее словам, Украина должна сделать переход от обычного демократического уклада мирного времени к демократии с учетом вопросов безопасности. Возможно, как объяснила Светлана Кушнир, придется внести какие-то определенные изменения в наш договор между обществом и государством, ведь мы еще долго будем жить в условиях военной угрозы.

"Первый тест на зрелость общества и зрелость власти, которая должна передать власть другим, тем, кого изберет народ, это будут первые послевоенные выборы. Даже если они будут во время войны, а они уже будут во время войны", — отметила эксперт.

При этом она напомнила, что с 2014 года в Украине были проведены выборы президента, в Верховную Раду, органы местного самоуправления. Поэтому, по ее словам, сейчас нужно подойти к организации избирательного процесса с большей концентрацией на вопросах безопасности.

"А общество уже готово ставить свои оценки тем политикам, которые руководили последние шесть лет государством. И не только тем, кто руководил, а тем, кто был в оппозиции", — подытожила она.

