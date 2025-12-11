Зеленский назвал условия для проведения выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности проведения выборов во время действия военного положения. Он подчеркнул, что не желает, чтобы отсутствие выборов использовали против Украины, и наметил ключевые условия, при которых голосование может состояться. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский подчеркнул, что не держится за должность, потому "безусловно" поддерживает проведение выборов. "Самое главное – чтобы выборы прошли легитимно. Если партнеры смогут помочь нам обеспечить безопасную организацию избирательного процесса в положенные сроки, я буду поддерживать это. И чтобы это не оставалось только медийным заявлением, я обратился к народным депутатам Украины с просьбой подготовить законодательные изменения, позволяющие провести выборы во время военного положения", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что его приоритетом остается завершение войны и сохранение для Украины "сильной позиции" после ее завершения. В ответ на призывы международных партнеров о проведении выборов Зеленский заявил о своей готовности к этому. Есть две ключевые вещи, которые нужно проработать: вопросы безопасности и законодательства. Поэтому мое обращение и к главным партнерам Украины, и к украинскому парламенту – покажите, как могут быть отработаны оба этих направления", – добавил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Верховной Рады по проведению выборов в Украине. Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

"Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто, но давление по этому нам точно не заявило.

