Зеленський назвав три умови миру, які обговорить з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом ключовими темами стануть гарантії безпеки для України, можливі терміни завершення війни та економічне відновлення держави після бойових дій.

Про Зеленський буде спілкуватися з Трампом

За словами Зеленського, питання гарантій безпеки не може розглядатися окремо від припинення війни. Україна, наголосив президент, повинна мати чітке розуміння, що після будь-яких домовленостей Росія не зможе знову розпочати агресію.

Він підкреслив, що без надійних і сильних гарантій безпеки будь-яке завершення війни залишатиметься тимчасовим і нестабільним. Саме тому це питання стане одним з основних під час переговорів із американською стороною.

Окремо Зеленський зазначив, що сторони планують обговорювати можливі часові рамки завершення війни. За його словами, мова йде не про абстрактні заяви, а про реалістичне розуміння процесів, які можуть привести до припинення бойових дій.

Значну частину переговорів президент України планує присвятити економіці та післявоєнному відновленню. Зеленський наголосив, що навіть повне використання заморожених російських активів не покриє всіх потреб України.

За оцінкою глави держави, ці кошти є важливою складовою відбудови, однак їх недостатньо для повноцінного відновлення інфраструктури, економіки та соціальної сфери країни. Саме тому Україна розраховує на ширшу міжнародну фінансову підтримку та нові економічні механізми співпраці зі США та партнерами.

Крім того, Зеленський зазначив, що під час зустрічі планується обговорити низку "чутливих моментів", не розкриваючи деталей. Йдеться про питання, які мають стратегічне значення для України та безпосередньо впливають на її безпеку і майбутній розвиток.

Очікується, що переговори стануть одними з ключових у контексті формування міжнародної позиції щодо завершення війни та післявоєнної архітектури безпеки в Європі.

