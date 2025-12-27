logo

Зеленский назвал три условия мира, которые обсудит с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал три условия мира, которые обсудит с Трампом

Владимир Зеленский обозначил ключевые темы предстоящей встречи с Дональдом Трампом — от гарантий безопасности и сроков завершения войны до экономического восстановления Украины

27 декабря 2025, 21:17
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом ключевыми темами станут гарантии безопасности для Украины, возможные сроки завершения войны и экономическое восстановление государства после боевых действий.

Зеленский назвал три условия мира, которые обсудит с Трампом

О чем Зеленский будет разговаривать с Трампом

По словам Зеленского, вопрос гарантий безопасности не может рассматриваться отдельно от прекращения войны. Украина, подчеркнул президент, должна иметь четкое понимание, что после каких-либо договоренностей Россия не сможет снова начать агрессию.

Он подчеркнул, что без надежных и сильных гарантий безопасности любое завершение войны будет оставаться временным и нестабильным. Именно поэтому этот вопрос станет одним из основных в ходе переговоров с американской стороной.

Отдельно Зеленский отметил, что стороны планируют обсуждать возможные временные рамки завершения войны. По его словам, речь идет не об абстрактных заявлениях, а о реалистическом понимании процессов, которые могут привести к прекращению боевых действий.

Значительную часть переговоров президент Украины планирует посвятить экономике и послевоенному восстановлению. Зеленский подчеркнул, что даже полное использование замороженных российских активов не покроет все потребности Украины.

По оценке главы государства эти средства являются важной составляющей восстановления, однако их недостаточно для полноценного восстановления инфраструктуры, экономики и социальной сферы страны. Именно поэтому Украина рассчитывает на более широкую международную финансовую поддержку и новые экономические механизмы сотрудничества с США и партнерами.

Кроме того, Зеленский отметил, что во время встречи планируется обсудить ряд "чувствительных моментов", не раскрывая деталей. Речь идет о вопросах, которые имеют стратегическое значение для Украины и оказывают непосредственное влияние на ее безопасность и будущее развитие.

Ожидается, что переговоры станут одними из ключевых в контексте формирования международной позиции по завершению войны и послевоенной архитектуре безопасности в Европе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия якобы "уверенно удерживает инициативу на всей линии боевого столкновения". Это заявление было распространено государственными российскими СМИ после его выступления на совещании с военным командованием.



Источник: https://t.me/RBC_ua_news/176199
