Зеленський назвав найчутливіші теми у мирному плані

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оновлений мирний план після доопрацювання налічує 20 пунктів. Також він назвав найчутливіші теми у переговорному процесі. Про це він повідомив під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

За словами президента, це території, заморожені активи та гарантії безпеки.

"Я думаю, що ці три теми є найбільш чутливими і найважливішими, і я думаю, що наші команди продовжують працювати над цим", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Україна та Сполучені Штати узгодили оновлену структуру мирного плану щодо завершення війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що після консультацій у Женеві та Флориді попередній документ із 28 пунктів був переглянутий і скорочений до 20 ключових положень.

Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні розповів нові деталі переговорів щодо мирного плану. За його словами, українська делегація, яка працювала зі співробітниками адміністрації президента США, уже представила оновлений варіант документа.

"В Ірландії сьогодні вранці зібралася наша делегація, яка була на зустрічах в Сполучених Штатах Америки з командою президента Сполучених Штатів. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що кінцевий варіант миру має бути прозорим, справедливим і погодженим виключно з урахуванням інтересів України. Зеленський зауважив, що жодні домовленості не можуть ухвалюватися без участі Києва та поза рамками українського бачення безпеки.

