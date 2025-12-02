Зеленский назвал самые чувствительные темы в мирном плане

Рубрики
Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновленный мирный план после доработки насчитывает 20 пунктов. Также он назвал чувствительные темы в переговорном процессе. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
По словам президента, это территории, замороженные активы и гарантии безопасности .
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина и Соединенные Штаты согласовали обновленную структуру мирного плана по завершению войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что после консультаций в Женеве и Флориде предварительный документ из 28 пунктов был пересмотрен и сокращен до 20 ключевых положений.Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине рассказал новые детали переговоров по мирному плану. По его словам, украинская делегация, работавшая с сотрудниками администрации президента США, уже представила обновленный вариант документа.