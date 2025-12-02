logo

Зеленский назвал самые чувствительные темы в мирном плане
Зеленский назвал самые чувствительные темы в мирном плане

Зеленский рассказал о чувствительных темах в мирном плане

2 декабря 2025, 17:12
Автор:
Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновленный мирный план после доработки насчитывает 20 пунктов. Также он назвал чувствительные темы в переговорном процессе. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Зеленский назвал самые чувствительные темы в мирном плане

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам президента, это территории, замороженные активы и гарантии безопасности .

"Я думаю, что эти три темы наиболее чувствительны и самые важные, и я думаю, что наши команды продолжают работать над этим", — отметил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина и Соединенные Штаты согласовали обновленную структуру мирного плана по завершению войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что после консультаций в Женеве и Флориде предварительный документ из 28 пунктов был пересмотрен и сокращен до 20 ключевых положений.

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине рассказал новые детали переговоров по мирному плану. По его словам, украинская делегация, работавшая с сотрудниками администрации президента США, уже представила обновленный вариант документа.

"В Ирландии сегодня утром собралась наша делегация, которая была на встречах в Соединенных Штатах Америки с командой президента Соединенных Штатов. Есть сейчас 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве, которые были доработаны во Флориде. Некоторые вещи еще предстоит проработать по тому, что я видел", — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что конечный вариант мира должен быть прозрачным, справедливым и согласованным исключительно с учетом интересов Украины. Зеленский отметил, что никакие договоренности не могут приниматься без участия Киева и за пределами украинского видения безопасности.



