Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В українських та західних медіа описуються варіанти завершення війни в України, публікуються думки та заяви лідерів країн.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
У Росії знову почали говорити, що влада України нелегітимна, адже були скасовані чергові вибори. Також шириться припущення, що президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні може заявити про свою відставку, а повноваження передати Верховній Раді.
Портал “Коментарі” звернувся до народної депутатки України Софії Фединої з питаннями — чи реалістичний такий сценарій та які наслідки може мати.
Складно, за словами народної депутатки, спрогнозувати і можливі наслідки відставки Зеленського, якщо таке рішення буде ухвалене.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що переговори щодо завершення війни в Україні тривають. Делегація США провела зустрічі з українськими та російськими переговорними групами. Наразі за основу розглядають мирний план, запропонований Сполученими Штатами. Однак ці умови в Україні деякі політики та експерти називають капітуляцією.
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо зараз відмовитися від пропозицій. За його словами, якщо залишити все як є і продовжувати, то через рік Україна втратить більше людей та територій, а умови залишаться такими ж.