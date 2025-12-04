logo_ukra

BTC/USD

92569

ETH/USD

3173.08

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Зеленський може піти у відставку: чи реалістичний такий сценарій
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський може піти у відставку: чи реалістичний такий сценарій

Щоб Рада виконувала повноваження президента, потрібно відновити її суб’єктність, а з цим зараз проблеми: нардепка Федина

4 грудня 2025, 16:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В українських та західних медіа описуються варіанти завершення війни в України, публікуються думки та заяви лідерів країн. 

Зеленський може піти у відставку: чи реалістичний такий сценарій

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Росії знову почали говорити, що влада України нелегітимна, адже були скасовані чергові вибори. Також шириться припущення, що президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні може заявити про свою відставку, а повноваження передати Верховній Раді. 

Портал “Коментарі” звернувся до народної депутатки України Софії Фединої з питаннями — чи реалістичний такий сценарій та які наслідки може мати. 

“В будь-якому випадку для таких кроків мають бути дуже серйозні підстави. І в будь-якому випадку для таких кроків Рада мала б відновити свою суб'єктність. Зараз, на жаль, із суб'єктністю є проблеми, тому важко сказати, як воно буде розвиватися”, — зауважила народна обраниця.

Складно, за словами народної депутатки, спрогнозувати і можливі наслідки відставки Зеленського, якщо таке рішення буде ухвалене. 

“Все буде залежати від дуже конкретних обставин, важко прогнозувати”, — зазначила Софія Федина. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що переговори щодо завершення війни в Україні тривають. Делегація США провела зустрічі з українськими та російськими переговорними групами. Наразі за основу розглядають мирний план, запропонований Сполученими Штатами. Однак ці умови в Україні деякі політики та експерти називають капітуляцією.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо зараз відмовитися від пропозицій. За його словами, якщо залишити все як є і продовжувати, то через рік Україна втратить більше людей та територій, а умови залишаться такими ж. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини