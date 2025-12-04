Зеленський може піти у відставку: чи реалістичний такий сценарій

В українських та західних медіа описуються варіанти завершення війни в України, публікуються думки та заяви лідерів країн.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Росії знову почали говорити, що влада України нелегітимна, адже були скасовані чергові вибори. Також шириться припущення, що президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні може заявити про свою відставку, а повноваження передати Верховній Раді.

Портал “Коментарі” звернувся до народної депутатки України Софії Фединої з питаннями — чи реалістичний такий сценарій та які наслідки може мати.

“В будь-якому випадку для таких кроків мають бути дуже серйозні підстави. І в будь-якому випадку для таких кроків Рада мала б відновити свою суб'єктність. Зараз, на жаль, із суб'єктністю є проблеми, тому важко сказати, як воно буде розвиватися”, — зауважила народна обраниця.

Складно, за словами народної депутатки, спрогнозувати і можливі наслідки відставки Зеленського, якщо таке рішення буде ухвалене.

“Все буде залежати від дуже конкретних обставин, важко прогнозувати”, — зазначила Софія Федина.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що переговори щодо завершення війни в Україні тривають. Делегація США провела зустрічі з українськими та російськими переговорними групами. Наразі за основу розглядають мирний план, запропонований Сполученими Штатами. Однак ці умови в Україні деякі політики та експерти називають капітуляцією.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо зараз відмовитися від пропозицій. За його словами, якщо залишити все як є і продовжувати, то через рік Україна втратить більше людей та територій, а умови залишаться такими ж.