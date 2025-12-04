logo

Зеленский может уйти в отставку: реалистичен ли такой сценарий
НОВОСТИ

Зеленский может уйти в отставку: реалистичен ли такой сценарий

Чтобы Рада выполняла полномочия президента, нужно восстановить ее субъектность, а с этим сейчас проблемы: нардепка Федина

4 декабря 2025, 16:24
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В украинских и западных медиа описываются варианты завершения войны в Украине, публикуются мнения и заявления лидеров стран.

Зеленский может уйти в отставку: реалистичен ли такой сценарий

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В России снова начали говорить, что власти Украины нелегитимные, ведь были отменены очередные выборы. Также распространяется предположение, что президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении может заявить о своей отставке, а полномочия передать Верховной Раде.

Портал "Комментарии" обратился к народной депутатке Украины Софии Фединой с вопросами — реалистичен ли такой сценарий и какие последствия может иметь.

"В любом случае для таких шагов должны быть очень серьезные основания. И в любом случае для таких шагов Рада должна восстановить свою субъектность. Сейчас, к сожалению, с субъектностью есть проблемы, поэтому трудно сказать, как оно будет развиваться", — отметила народная избранница.

Сложно, по словам народной депутатки, спрогнозировать возможные последствия отставки Зеленского, если такое решение будет принято.

"Все будет зависеть от очень конкретных обстоятельств, сложно прогнозировать", — отметила София Федина.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что переговоры по завершению войны в Украине продолжаются. Делегация США провела встречи с украинскими и русскими переговорными группами. В настоящее время за основу рассматривается мирный план, предложенный Соединенными Штатами. Однако, эти условия в Украине некоторые политики и эксперты называют капитуляцией.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если сейчас отказаться от предложений. По его словам, если оставить все как есть и продолжать, то через год Украина потеряет больше людей и территорий, а условия останутся такими же.



