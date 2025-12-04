Рубрики
В украинских и западных медиа описываются варианты завершения войны в Украине, публикуются мнения и заявления лидеров стран.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В России снова начали говорить, что власти Украины нелегитимные, ведь были отменены очередные выборы. Также распространяется предположение, что президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении может заявить о своей отставке, а полномочия передать Верховной Раде.
Портал "Комментарии" обратился к народной депутатке Украины Софии Фединой с вопросами — реалистичен ли такой сценарий и какие последствия может иметь.
Сложно, по словам народной депутатки, спрогнозировать возможные последствия отставки Зеленского, если такое решение будет принято.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что переговоры по завершению войны в Украине продолжаются. Делегация США провела встречи с украинскими и русскими переговорными группами. В настоящее время за основу рассматривается мирный план, предложенный Соединенными Штатами. Однако, эти условия в Украине некоторые политики и эксперты называют капитуляцией.
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если сейчас отказаться от предложений. По его словам, если оставить все как есть и продолжать, то через год Украина потеряет больше людей и территорий, а условия останутся такими же.