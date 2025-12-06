Зеленський готується до важливого візиту до Лондона: з ким буде відверта розмова про майбутнє України

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, здійснить візит до Великобританії, під час якого обговорить з європейськими лідерами поточні переговори між американськими та українськими чиновниками щодо мирної угоди.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава уряду Великобританії Кір Стармер, як очікується, у понеділок прийме Зеленського, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Еммануеля Макрона.

У британському уряді сказали, що Стармер скористається зустріччю, щоб "засвідчити підтримку Британією України".

Лідери також обговорять поточні переговори між американськими та українськими чиновниками, спрямовані на досягнення угоди щодо забезпечення повоєнної безпеки України.

"Я ще чекаю, коли поговорю зі Сполученими Штатами, з нашою командою, яка там, у Сполучених Штатах. І якщо все активно, будемо у Лондоні", — зазначив президент України.

Головний переговорник від України підтвердив, що пріоритетом Києва є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців та формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією та кроки, які можуть призвести до закінчення війни.

