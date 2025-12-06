logo_ukra

Зеленський готується до важливого візиту до Лондона: з ким буде відверта розмова про майбутнє України
Зеленський готується до важливого візиту до Лондона: з ким буде відверта розмова про майбутнє України

Володимир Зеленський 8 грудня приїде до Лондона, де зустрінеться із європейськими лідерами

6 грудня 2025, 15:28
Автор:
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, здійснить візит до Великобританії, під час якого обговорить з європейськими лідерами поточні переговори між американськими та українськими чиновниками щодо мирної угоди.

Зеленський готується до важливого візиту до Лондона: з ким буде відверта розмова про майбутнє України

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава уряду Великобританії Кір Стармер, як очікується, у понеділок прийме Зеленського, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Еммануеля Макрона.

У британському уряді сказали, що Стармер скористається зустріччю, щоб "засвідчити підтримку Британією України".

Лідери також обговорять поточні переговори між американськими та українськими чиновниками, спрямовані на досягнення угоди щодо забезпечення повоєнної безпеки України.

"Я ще чекаю, коли поговорю зі Сполученими Штатами, з нашою командою, яка там, у Сполучених Штатах. І якщо все активно, будемо у Лондоні", — зазначив президент України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — відбулася вже шоста за останні два тижні зустріч делегацій США та України з обговорення мирного плану. Знову є низка питань, з яких дійти компромісу не вдалося. Тому сторони знову зберуться, щоби продовжити діалог. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умеров.

Головний переговорник від України підтвердив, що пріоритетом Києва є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців та формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією та кроки, які можуть призвести до закінчення війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ у День святого Миколая.




