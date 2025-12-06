Зеленский готовится к важному визиту в Лондон: с кем будет откровенный разговор о будущем Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, совершит визит в Великобританию, во время которого обсудит с европейскими лидерами текущие переговоры между американскими и украинскими чиновниками по достижению мирного соглашения.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава правительства Великобритании Кир Стармер, как ожидается, в понедельник примет Зеленского, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

В британском правительстве сказали, что Стармер воспользуется встречей, чтобы "засвидетельствовать поддержку Британией Украины".

Лидеры также обсудят текущие переговоры между американскими и украинскими чиновниками, направленные на достижение соглашения по обеспечению послевоенной безопасности Украины.

"Я еще жду, когда поговорю с Соединенными Штатами, с нашей командой, которая там, в Соединенных Штатах. И если все активно, будем в Лондоне", — отметил президент Украины.

Главный переговорщик от Украины подтвердил, что приоритетом Киева является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.

Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны.

