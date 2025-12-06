logo

Зеленский готовится к важному визиту в Лондон: с кем будет откровенный разговор о будущем Украины
НОВОСТИ

Зеленский готовится к важному визиту в Лондон: с кем будет откровенный разговор о будущем Украины

Владимир Зеленский 8 декабря приедет в Лондон, где встретится с европейскими лидерами

6 декабря 2025, 15:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, совершит визит в Великобританию, во время которого обсудит с европейскими лидерами текущие переговоры между американскими и украинскими чиновниками по достижению мирного соглашения.

Зеленский готовится к важному визиту в Лондон: с кем будет откровенный разговор о будущем Украины

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава правительства Великобритании Кир Стармер, как ожидается, в понедельник примет Зеленского, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

В британском правительстве сказали, что Стармер воспользуется встречей, чтобы "засвидетельствовать поддержку Британией Украины".

Лидеры также обсудят текущие переговоры между американскими и украинскими чиновниками, направленные на достижение соглашения по обеспечению послевоенной безопасности Украины.

"Я еще жду, когда поговорю с Соединенными Штатами, с нашей командой, которая там, в Соединенных Штатах. И если все активно, будем в Лондоне", — отметил президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — состоялась уже шестая за последние две недели встреча делегаций США и Украины по обсуждению мирного плана. Снова есть ряд вопросов, по которым прийти к компромиссу не удалось. Поэтому стороны снова соберутся, чтобы продолжить диалог. об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Главный переговорщик от Украины подтвердил, что приоритетом Киева является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего. 

Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ в День святого Николая.




