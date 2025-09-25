Зеленский готов уйти с должности: президент сделал громкое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен оставаться у власти после завершения войны. В интервью для программы The Axios Show он прямо отметил, что готов покинуть пост, как только будет достигнут мир.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

"Моя цель — закончить войну, а не продолжать баллотироваться на должность", — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что главной задачей для него остается установление мира в Украине. На вопрос журналиста, сочтет ли он свою миссию выполненной после прекращения боевых действий, президент ответил, что будет "готов" уйти в отставку.

В то же время, глава государства пообещал, что в случае достижения перемирия он обратится в украинский парламент с инициативой проведения выборов. По его словам, даже несмотря на сложную ситуацию в безопасности и ограничения, связанные с действующей Конституцией, организовать избирательный процесс возможно.

"Если будет прекращение огня, мы можем использовать этот период времени, и я могу дать такой сигнал парламенту", — рассказал Зеленский, вспоминая разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Президент также отметил, что понимает — общество может стремиться к "лидеру с новым мандатом", который сможет принимать сложные решения, необходимые для длительного мира. В то же время он признал: организация выборов в военное время является сверхсложной задачей, но невозможна.

